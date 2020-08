Roodharige Willem-Jan wil erkenning: 'Wij Indischen zijn van alle kleuren'

Als kind voelde hij zich altijd al wat anders vanwege zijn rode haren en zijn witte huid. Maar pas in zijn puberteit ging de nu 41-jarige Willem-Jan nadenken over zijn achtergrond, zijn Indische achtergrond. 'Mijn moeder is Indisch en mijn vader komt uit Noordwijk, maar hij heeft lang in Indonesië gewoond, dus de Indische cultuur was altijd in onze familie aanwezig. Mijn oom organiseerde vaak Indische avonden met Indorock muziek, Indische matinees. Ik heb dat altijd als vanzelfsprekend ervaren en me altijd Indisch gevoeld.'

Willem-Jan Brederode, initiatiefnemer van het boek over Indische roodharigen | Foto: Armando Ello

Hoewel Willem-Jan zich Indisch voelde, kreeg hij van andere niet-Indische mensen opmerkingen. 'Hollandse mensen reageerden vol ongeloof: 'Ben jij Indisch? Hoe kan dat nou?’. Dat vond ik heel pijnlijk, want het was wel mijn afkomst. Toen ben ik me erin gaan verdiepen.'

Willem-Jan dompelde zich onder in alles wat Indisch was. Hij ging met Indo’s om, had Indische vriendinnetjes. 'Indische mensen zijn per definitie van gemengd bloed, dus zij weten het 'Wij Indischen zijn van alle kleuren’. In Nederlands-Indië waren er al roodharigen. Het is niet iets van nu. Er zullen alleen nog maar meer roodharigen bijkomen, naarmate mensen zich vermengen.'

Indisch rood

Willem-Jan werkte eerder samen met de Goudse fotograaf Armando Ello. Armando maakte eerder het boek 'TwijfelIndo', over mensen met Indische roots. 'In het boek zag ik veel meer mensen met rood haar, en zo is het idee voor dit boek ontstaan. Als roodharige voldoe je niet aan het traditionele beeld dat mensen van Indo’s hebben, en dat wil ik met dit boek doorbreken.'

'Het verhaal van de roodharigen is weer een apart verhaal binnen die van de Indo’s', vertelt Armando. 'Er zijn boeken over mensen met sproeten, over mensen met rood haar. Maar er zijn geen boeken over Indisch rood. Mensen gaan dat nu ontdekken.'

Foto: Armando Ello

Zo’n honderdtwintig mensen met rood haar namen contact met Willem-Jan op. Zo’n zestig hiervan zullen in het boek verschijnen dat 'Ramboet Djagoeng' heet. 'Een tante van mij vertelde ooit dat de roodharige Indo’s in Nederlands-Indië 'ramboet djagoeng' werden genoemd. Naar de rode pluim op de maiskolf. Als eerbetoon is dat de naam van ons boek geworden: 'Ramboet Djagoeng: het verhaal van de Indische roodharigen'. Zaterdag vindt de laatste fotosessie plaats en de planning is dat het boek begin december in de winkels ligt.

Indiëherdenking

Voor Willem-Jan is 15 augustus een belangrijke dag. Het is de dag van de Indiëherdenking. 'In 2006 ben ik bij de herdenking bij het Indisch moment in Den Haag geweest. Ik vond het heel mooi, maar ook heftig. Mijn familie heeft net als alle Indische families verschrikkelijke dingen meegemaakt in de oorlog. Op 15 augustus denk ik aan wat hebben zij meegemaakt. Niet alleen in de oorlog, maar ook in de periode erna, de Bersiap-periode met de onafhankelijkheidstrijd in Indonesië. Die 15e augustus is een heel mooi moment om daarbij stil te staan, en daaraan terug te denken. Het verleden van mijn familie is ook mijn verleden.'

Foto: Armando Ello

De nationale herdenking bij het Indisch monument zal op 15 augustus vanaf 12.15 uur live worden uitgezonden op TV West en via omroepwest.nl.