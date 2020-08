Veertien voetballers BSC '68 in quarantaine na trip naar Kroatië

Thijs de Ruiter vertelt het verhaal - op gepaste afstand - in de achtertuin van zijn broer, die twee huizen verderop woont maar nu op vakantie is. De 24-jarige verdediger legt uit dat het gezelschap van vijftien man (één voetbalt niet) op een maandag naar de Kroatische stad Split is vertrokken. Een dag later wordt de code gewijzigd van geel naar oranje vanwege het opgelopen aantal coronabesmettingen.

Thijs de Ruiter namens BSC '68 in actie tegen Zwammerdam | Foto: Orange Pictures

'Eigenlijk merkten we daar helemaal niets van', aldus De Ruiter. 'Het leven ging daar gewoon door, je kon gewoon alles doen. Dus voor ons was er ook geen reden om dingen anders te doen.'

'Buikpijn van het lachen'

Teamgenoot en aanvaller Nick Holstege (21) is ook aangeschoven bij het gesprek. Hij geeft aan terug te kijken op een meer dan geslaagde vakantie. 'We hebben met zijn allen echt enorm genoten. Elke avond hebben we buikpijn van het lachen gehad. We hadden een mooi huis, met veel ruimte en een zwembad. Eigenlijk hoefden we helemaal niet weg.'

De spelers hangen een BSC '68-vlag op aan het balkon van de villa waarin ze verbleven | Privéfoto

Nederlanders die naar een land zijn geweest waarvoor code oranje geldt, krijgen het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Al is dat niet verplicht. Maar hoewel sportkoepel NOC*NSF heeft laten weten dat voetballen gewoon weer mag, volgt het bestuur van de Benthuizer Sport Club uit 1986 de lijn van het RIVM.

Sportpark verboden terrein

De consequentie daarvan is dat sportpark Ons Nieuwe Erf twee weken verboden terrein is voor de veertien voetballers. 'Wat het RIVM zegt, is: jongens, niet doen', verklaart voorzitter Henk Mulder. 'Het is een momentopname. Je moet gewoon afwachten op werkelijke verschijnselen, je dan laten testen en als je in het gunstigste geval negatief bent, dan ga je maar weer aan de bal. Niet eerder.'

Ongeveer de helft van alle Kroatië-gangers uit Benthuizen heeft zich inmiddels laten testen op het coronavirus en is negatief bevonden. De Ruiter en Holstege hebben dat nog niet gedaan, omdat er volgens hen geen symptomen zijn die wijzen op een besmetting.

Voor de leeuwen gegooid

Aankomende zaterdag is de eerste training van BSC '68 in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Een week later wordt voor het eerst weer een oefenwedstrijd gespeeld. Dan kunnen De Ruiter, Holstege en de rest, een dag nadat hun thuisquarantaine voorbij is, door trainer Marco Lange meteen voor de leeuwen worden gegooid.

Nick Holstege in een kopduel tijdens BSC '68 - Alphia | Foto: Orange Pictures

'Natuurlijk is het jammer', reageert De Ruiter op het missen van een volledige trainingsweek. 'Maar wat is drie trainingen op een heel seizoen, zou ik zeggen. Dat is echt niet het ergste. Erger zou zijn als er toch iemand besmet blijkt en BSC een brandhaard wordt. Dat wil je helemáál niet hebben. Dus ik vind het heel goed dat de club het zekere voor het onzekere neemt.'

Zelf gaan hardlopen

Holstege denkt daar hetzelfde over. 'Het is even uitzitten. We kunnen gewoon zelf een beetje gaan hardlopen. En misschien met het groepje van de vakantie ergens een klein balletje trappen. Ja, het is even niet anders.' Of hij bang is hierdoor zijn basisplaats te verliezen? 'Ik hoop het niet. We gaan het zien.'

