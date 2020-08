Harrie Jekkers met Achter de Duinen coronaproof in Zuiderparktheater

Met per voorstelling 280 bezoekers zou het moeten kunnen: de voorstelling Achter de Duinen van Harrie Jekkers volledig coronaproof volgen in het Haagse Zuiderparktheater. Eind augustus, begin september is het zover. Jekkers vertelde vrijdag bij Omroep West dat hij de afgelopen coronamaanden heel saai heeft gevonden en het heel erg jammer vindt dat twintig van zijn uitverkochte voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg niet door konden gaan.

De voorstellingen Achter de Duinen vindt Jekkers 'een feestje', zei hij in radioprogramma Lunchshow van Justin Verkijk. Alle geschrapte voorstellingen zijn verplaatste naar 2021. 'Deze voorstelling speel ik met heel veel liefde, ik vind het zelf de mooiste die ik ooit gemaakt heb, omdat-ie heel persoonlijk is. En dan ben je net lekker bezig en dan báf...'

Maar, relativeert hij: 'Ik mag niet klagen, want het is een luxeprobleem. Veel mensen zitten in de ellende. Ik mag een beetje piepen, maar niet echt veel, want ik heb een mooi leven.'

Uit je kop leren

Jekkers gaat in september wel de Koninklijke Schouwburg weer in met zijn programma. 'Ik heb 'm daar nu twee keer gespeeld voor 130 man en dan ben je blij dat je er doorheen komt. Zo'n voorstelling moet je gewoon veel doen en dan wordt-ie automatisch beter. Als je 'm dan een hele tijd niet doet dan moet je 'm weer helemaal uit je kop leren en begin je eigenlijk weer bij af.' Daarom is hij blij dat hij de voorstelling zes keer gaat spelen in het Zuiderparktheater: 'Voor mij is dat gewoon weer eens lekker dat ding doen... dat miste ik heel erg...'

Hij speelt in september overigens alleen het eerste deel van de show in de Koninklijke Schouwburg, zo'n anderhalf uur. Daardoor is er voldoende tijd om de voorstelling twee keer op één dag te spelen. 'Dan kan ik twee keer 130 man op één dag doen en dan kan ik alle medewerkers goed betalen.' Het tweede deel kan het publiek, via een wachtwoord, nog een week lang thuis bekijken.

O O Den Haag 'gesymfoniseerd'

Onlangs werd bekend dat Jekkers samen met zijn schrijfpartner Koos Meinderts een voorstelling zou schrijven ter gelegenheid van de opening van het nieuwe cultuurcomplex Amare in Den Haag, maar daar is nog geen groen licht voor gegeven, vanwege alle onzekerheid. Jekkers: 'Een grote ellende'.

Maar hij voegt er aan toe: 'We hebben al een idee ingeleverd bij die mensen en die zijn zeer enthousiast.' Jekkers vertelt het een eer te vinden dat zijn liedjes, zoals hij het noemt, 'gesymfoniseerd' gaan worden, en dat hij ernaar uitkijkt om een keer O O Den Haag te kunnen zingen ondersteund door 111 musici.

