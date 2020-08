Waarschuwing voor blauwalg in Delftse Hout: 'Wees alert als je gaat zwemmen'

Door de tropische temperaturen is het deze dagen verleidelijk een duik te nemen in het zwemwater in Delftse Hout, toch waarschuwt het Hoogheemraadschap van Delfland hiervoor. Na wateronderzoek deze week bleek de concentratie blauwalg nog onder de norm te liggen, maar door de aanhoudende warmte kan daar dit weekend zomaar verandering in komen.

Ondanks dat de monsters van het zwemwater in Delftse Hout woensdag nog geen hoge concentratie blauwalg lieten zien, waren er volgens het Hoogheemraadschap wel op diverse plekken drijflagen zichtbaar. Ook blijven de temperaturen dit weekend hoog en dat heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. Het Hoogheemraadschap raadt daarom af om een duik te nemen in Delftse Hout.

'Wees alert: ga niet in het water waar je drijflagen ziet. Zorg dat je geen water binnenkrijgt en spoel je na een zwembeurt heel goed af', zegt het Hoogheemraadschap. 'Kwetsbare mensen, kleine kinderen en ouderen adviseren we om niet te gaan zwemmen in water waar een waarschuwing geldt.'

Problemen gezondheid

Blauwalg is een bacterie die vooral in de zomer in open water de kop opsteekt. Zwemmen in dat water kan veel problemen voor de gezondheid opleveren: rode, irriterende bulten en problemen aan ogen, maag, darmen of nieren.

Het Hoogheemraadschap adviseert www.zwemwater.nl in de gaten te houden als je wil gaan zwemmen en wil weten waar dat kan. De volgende bemonstering van het water in Delftse Hout is komende maandag.

