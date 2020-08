Peet Bijen wil onderdeel worden van 'vervelend' ADO: 'Ze moeten weer bang worden'

Op de tribune naast het trainingsveld van de Haagse club denkt de nieuweling terug aan de wedstrijden die hij met FC Twente tegen ADO Den Haag speelde. 'Eigenlijk hadden wij het met Twente altijd lastig tegen ADO Den Haag. Dat zegt genoeg, ADO was een vervelende tegenstander, in de positieve zin van het woord', blikt hij terug. 'Daar wil ik nu ook graag deel van uitmaken.'

Zijn gedachten gaan terug naar 15 augustus 2015. Op die dag verloor FC Twente in eigen huis met 1-4 van ADO Den Haag. 'Dat vergeet je niet snel', zegt Bijen eerlijk. 'Ik merkte dat ADO een vechtploeg is. Dat moet ook nu ons streven zijn. We moeten weer een ploeg worden waar iedereen bang van wordt. Een strijdlustige ploeg worden die het iedereen lastig maakt.'

Beugelsdijk in duel met MVV | Foto: SoccratesImages.com

De in Hengelo geboren verdediger speelde zijn hele leven voor FC Twente. Deze zomer liep zijn contract af en zocht hij iets nieuws. 'Aleksandar Rankovic belde mij met de boodschap dat hij mij graag wilde hebben. Hij heeft vertrouwen in mij en vindt mij een goede speler', blikt Bijen terug op het eerste contact. 'Ik wil hier in Den Haag zo veel mogelijk spelen. Ik heb veel wedstrijden achterin gespeeld en hoop die ervaring mee te nemen om een betere speler te worden en zo door te groeien.'

Leider

In Enschede droeg Bijen geregeld de aanvoerdersband en dus heeft ADO een leider in huis gehaald. 'Ik ben een speler die veel praat. Zowel op de training, als in het veld. Ik wil graag de leiding nemen en jongens inspireren en begeleiden om ze op de juiste plek te zetten.'

Inmiddels heeft Bijen zijn verhuizing van het oosten van het land naar het westen achter de rug. 'Mijn vriendin en ik wonen nu een maand in Den Haag, vlakbij Scheveningen. Dat bevalt prima. Den Haag is een leuke en levendige stad, met veel terrasjes en restaurantjes. Er is genoeg reuring.'

LEES OOK: Zelfkritische ADO-aanvoerder kijkt ondanks vervelend 'litteken' vooruit: 'Ik moet dit seizoen beter'