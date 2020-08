Wereldrecord: 924 kilometer in 12 uur in een zonne-auto waarin het 50 graden was

Delftse studenten hebben een eigen wereldduurrecord voor een auto op zonne-energie verbroken. Hun zonne-auto legde zaterdag in 12 uur tijd 984 kilometer af. Het team heeft zelf het wereldrecord al in handen, want in 2017 legde een vorige auto in twaalf uur tijd een afstand van 882 kilometer af. De omstandigheden waren zaterdag zwaar door de hitte in het tropische Lelystad. In de auto steeg de temperatuur naar 50 graden en het wegdek in de bochten leek volgens het team wel op trekdrop.

'Het was écht spannend tot de allerlaatste minuut!', zegt de Westlandse coureur Sylke van der Kleij na afloop. Ook teamcaptain Niek Hogenboom is door het dolle heen: 'We hebben het gedaan! Dit is echt geweldig! Een nieuw wereldduurrecord terwijl we een paar weken geleden nog niet wisten of de auto ooit nog zou racen. We hebben we dit maar mooi geflikt. Ik ben trots op ons team!'

Om het wereldrecord te verbreken, moest Nuna Phoenix in twaalf uur tijd minimaal 882 kilometer afleggen, meer dan 300 rondjes. De auto reed er uiteindelijk 328. Gedurende de dag wisselden vier coureurs elkaar af, elk voor een stint van drie uur. Terwijl de coureurs van stoeltje ruilden, probeerden andere teamleden de zonnepanelen een beetje af te koelen door ze met plantenspuiten te besproeien.

Bloedheet

Het team is gewend aan de tropische temperaturen van Australië, maar de on-Nederlandse omstandigheden stelden het team flink op de proef. In de auto liep de temperatuur op tot 50 graden. 'Door de hitte werd het asfalt een stuk zachter. In de bochten leken de teerstrepen net trekdrop', vertelt coureur Mees, die de auto uiteindelijk over de finish reed.

Het Vattenfall Solar Team uit Delft is een vaste deelnemer aan de World Solar Challenge, waarin zonne-auto's van het noorden naar het zuiden van Australië moeten racen. Delft wint die race regelmatig. Vorig jaar ging het mis tijdens de slotrit. De wagen NunaX lag ruim op kop en had de finish in zicht, maar vatte plotseling vlam en veranderde in een smeulend hoopje koolstof. De coureur wist op tijd te ontkomen. Van de raceauto overleefde alleen het nummerbord de vuurzee. Na het drama hebben de studenten een nieuwe wagen ontworpen en gebouwd, de Nuna Phoenix. Die is vernoemd naar de feniks, een vogel die in de mythes uit zijn eigen as herrees.

LEES OOK: Droom in duigen voor Timon en zijn team: na brand vorig jaar nu geen zonnerace