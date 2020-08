Warmste 8 augustus ooit gemeten: files naar de kust en drukte op de stranden

Zondag wordt het opnieuw tropisch warm. Kijk hier voor de actuele weersverwachting.

'De parkeerterreinen zijn vol in Katwijk', waarschuwde die gemeente. De noordelijke buren adviseerden om de auto verder weg te parkeren en met de 'beach shuttle' naar het strand te komen. Staat dan wel tegenover dat 'de leukste buschauffeur van Nederland' achter het stuur zit, aldus de gemeente Noordwijk. De toegangsweg naar de Langevelderslag werd afgesloten vanwege de drukte. Zwemmen in Noordwijk was overigens gevaarlijk. De gele vlag was gehesen.

In het Westland waren de parkeerplaatsen bij slag Vlugtenburg en Molenslag vol. Die gemeente riep daarom mensen op niet meer naar de kust te komen. Omdat ook de parkeerplaatsen bij de Wassenaarse Slag vol waren, werd de toegang bij de rotonde Katwijkseweg (N441) afgesloten voor autoverkeer. De gemeente Wassenaar zette verkeersregelaars in om de boel in goede banen te leiden en deed 'een dringende oproep' om niet met de auto naar het strand af te reizen. De parkeergarages in Scheveningen waren ook vol.

Drukte bij de parkeergarages in Scheveningen. | Foto Regio15

Op de wegen naar de kust was het ontzettend druk. Van de Utrechtsebaan tot aan Scheveningen stond het 's zaterdagmiddag muurvast, schreef de verkeerspolitie op Twitter. De politie gaf het dwingende advies om niet naar Scheveningen te komen. De gemeente Den Haag riep mensen daarom in verschillende talen op niet meer te komen en naar een rustiger gebied te gaan. 'Houd je hoofd koel en wees voorbereid op de hitte'. Vanwege de grote drukte op de wegen naar het strand heeft de HTM omstreeks 13.00 uur besloten tram 1 een andere route naar het strand te laten rijden. Ook buslijnen 21 en 22 reden om.

Extra maatregelen

Veel kustgemeenten gingen er afgelopen week al vanuit dat het deze dagen bijzonder druk zou worden op het strand. Den Haag nam daarom al extra maatregelen. Vrijdag werden honderd verkeersregelaars, fietscoaches en handhavers ingezet. Mede daarom was sprak van een 'beheersbare situatie'. Een woordvoerder van de gemeente: 'Dat gold zowel voor de corona-veiligheid als voor de verkeersdrukte. Mensen bleken goed gehoor te hebben gegeven aan de oproep om niet met de auto tot aan de kuststrook te rijden, maar voor alternatieve vormen van (openbaar) vervoer te kiezen.'

Die beheersbare situatie leidde tot tevredenheid bij locoburgemeester Hildert Bredemeijer. 'Op Scheveningen was het uiteraard druk. Maar het was een drukte die hoort bij de grootste en populairste badplaats van Nederland. Op een enkel klein incident na hebben we er met z'n allen een geweldige stranddag van gemaakt. Onvergelijkbaar met vrijdag een week geleden, toen het verkeer werkelijk overal vaststond en bewoners van onze kustwijken gek werden van al het zoekverkeer dat maar rondjes bleef draaien', verklaarde hij. Bredemeijer sprak ook via de Duitse radio de oosterburen toe.

Uitdaging

De grootste uitdaging vrijdag vormde, aldus de gemeente, de concentratie aan verkeerd geparkeerde deelscooters, vooral bij het Zwarte Pad. Die blokkeerden daardoor de strandopgangen. De gemeente nam daarom direct contact op met de aanbieders van deelscooters om dit op te lossen.

LEES OOK: Verkeersregelaars lastiggevallen door verhitte automobilisten op warme zomerdag in Den Haag