Avontuurlijke pinguïn ontsnapt uit vogelpark Avifauna: 'Heel gek gezicht'

'Ben ik nou gek?', vragen mensen die verbaasd Avifauna hebben opgebeld. Nee, dus. De zogeheten humboldtpinguïn is vrijdag al gezien bij Nieuwveen en zaterdagochtend opnieuw bij Zwammerdam. 'Dat is een behoorlijk eindje', weet een woordvoerster van Avifauna. 'Hij kan ook waanzinnig hard lopen en zwemmen.'

Hallucineer ik (??) werd er gedacht door sommige recreanten op de Rijn, maar helaas klopt het dat een van onze pinguïns er zwemt. Hij is vrijdag al gesignaleerd bij Nieuwveen en vanmorgen bij Zwammerdam. Pinguïns kunnen ongelofelijk hard zwemmen (tot wel 50 km per uur) en goed lopen. Heeft u hem vanmiddag nog gezien? We horen graag de locatie zodat onze collega’s er direct naar toe kunnen komen om dit jong weer veilig terug naar Avifauna te brengen. #avifauna #vogelpark Hallucineer ik (??) werd er gedacht door sommige recreanten op de Rijn, maar helaas klopt het dat een van onze pinguïns er zwemt. Hij is vrijdag al gesignaleerd bij Nieuwveen en vanmorgen bij Zwammerdam. Pinguïns kunnen ongelofelijk hard zwemmen (tot wel 50 km per uur) en goed lopen. Heeft u hem vanmiddag nog gezien? We horen graag de locatie zodat onze collega’s er direct naar toe kunnen komen om dit jong weer veilig terug naar Avifauna te brengen. #humboldtpinguin

Hoe het jonge mannetje heeft kunnen ontsnappen, weten ze bij het vogelpark niet. Maar het moge duidelijk zijn dat deze zeevogel niet vies is van een avontuurtje. 'Hij is al een paar keer aan de wandel gegaan in het park. Nu is-ie blijkbaar eruit gekomen. Dat is natuurlijk een heel gek gezicht. Wij vinden het ook heel indrukwekkend.'

Vijftig kilometer per uur

Medewerkers van Avifauna hebben zaterdagochtend in Zwammerdam gezocht naar de ontsnapte pinguïn, maar ze zijn weer met lege handen teruggekeerd. 'Hij zal zich niet zomaar laten vangen', verwacht de woordvoerster.

Pinguïns kunnen volgens het vogelpark snelheden tot wel vijftig kilometer per uur halen in het water. Wie de snelheidsduivel ziet, wordt verzocht contact op te nemen met Avifauna. 'We denken dat hij het wel even uithoudt', aldus de zegsvrouw. 'Maar we hopen hem snel weer te vinden.'

