Verkeersregelaars lastiggevallen door verhitte automobilisten op warme zomerdag in Den Haag

Een bloedhete dag, waarbij mensen over het algemeen wel anderhalve meter tot elkaar hielden. Maar ook een dag met overvolle wegen. En een waarop automobilisten te vaak 'onacceptabel' gedrag vertoonden, onder meer richting verkeersregelaars. Dat is de balans die de gemeente Den Haag aan het einde van de dag opmaakt. Dat gedrag van die bestuurders vormt ook een 'smet' ook op die mooie zomerse dag, aldus de Haagse locoburgemeester Hilbert Bredemeijer.

De locoburgemeester doet daarom een oproep: 'Heb alstublieft respect voor al die hardwerkende hulpdiensten die in moeilijke situaties alles in het werk stellen en hun uiterste best doen om u een zorgeloze tijd te geven.' Hij benadrukt in een verklaring dat de verkeersregelaars, handhavers en fietscoaches bij tropische temperaturen voortdurend in touw zijn om inwoners van de stad, toeristen en dagjesmensen 'een mooie stranddag' te helpen bezorgen.

Maar die weten dat niet altijd te waarderen. 'Den Haag staat zich erop voor een gastvrije badplaats te zijn voor iedereen', aldus Bredemeijer. 'Wij hebben vandaag moeten constateren dat te veel mensen - ook een aanzienlijk aantal toeristen uit het buitenland - hun gezonde verstand helaas thuis hadden gelaten. Er was op meerdere plekken aan en richting kust van onacceptabel (verkeers)gedrag sprake. Ook de bewoners van onze kustwijken zijn daar in sommige gevallen getuige van geweest.'

Chaotische situatie

De gemeente constateert dat mensen ondanks de enorme drukte over het algemeen wel anderhalve meter tot elkaar hebben bewaard. Maar in het verkeer, vooral in Scheveningen, was af en toe sprake van een 'chaotische situatie', zag de locoburgemeester. 'Ondanks onze herhaalde en meertalige oproepen van afgelopen week om bewust en slim te reizen én het gezond verstand mee te nemen, probeerden mensen toch massaal met de auto naar de kust te komen; en helaas in een aantal gevallen bovendien zonder het gezond verstand.'

Vrijdag zag de gemeente nog dat het over het algemeen redelijk goed ging. Mensen kozen vaak voor andere vormen van vervoer in plaats van de auto waardoor ook incidenten veelal uitbleven. Zaterdag stapten veel meer mensen in de auto. Dat leidde tot bomvolle wegen en overvolle garages. Daarom werd aan het begin van de middag op alle matrixborden - zowel op de snelwegen als op de wegen binnen de stadsgrenzen - de boodschap gegeven niet meer naar de kust te komen.

Tropische dagen

Met nog enkele tropische dagen in het vooruitzicht doet Bredemeijer daarom ook een klemmend beroep op strandgangers om niet met de auto naar de kust te komen. 'Reis bewust en neem uw gezond verstand mee. Dat geldt ook voor als u straks of vanavond huiswaarts gaat. Doe dat bij voorkeur wanneer het alweer wat rustiger is. Houd in elk geval rekening met de inwoners van onze kustwijken en met de medewerkers van onze hulpdiensten.'