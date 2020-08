Hittegolf in de regio een feit, behalve aan de kust

Het zat er al even aan te komen en nu is het zover: er is officieel sprake van een hittegolf in Nederland en daarmee ook in onze regio. De enige plekken die een uitzondering vormen, zijn volgens Wilfred Janssen van Weerplaza de gebieden aan de kust: 'Daar moet het nog één dag 25 graden of warmer worden om ook van een hittegolf te spreken.'

Nederland beleeft de 29ste hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. Rond 10.00 uur zondagochtend bereikte het kwik in De Bilt de noodzakelijke temperatuur van 25 graden.

Van een officiële hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of meer wordt en het drie dagen keer tropisch warm is geweest met maxima van 30 graden of meer. Ook de weerstations in onze regio lieten deze reeks de afgelopen dagen zien. 'De weerstations aan de kust meten echter pas sinds woensdag 25 graden of meer. In de kustregio's is dus nog één dag extra nodig om ook daar van een officiële hittegolf te spreken', aldus Janssen.

