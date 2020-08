Ligt het mooiste vliegveld van onze regio in Noordwijk? 'Het is hier fantastisch'

Esthetisch behoort het vliegveld zeker tot de mooiere van Nederland. Technisch niet. 'Omdat Schiphol in de buurt ligt mogen wij niet hoger dan 450 meter vliegen. Als je naar thermiek kijkt, dan moet je zijn op vliegvelden in het midden van het land. Daar zijn de condities beter dan zo dicht aan zee', vertelt Van Horssen. 'Laat je dat los en kijk je naar de maanden maart, april en mei. Dat is fantastisch. De bollenvelden staan dan in bloei. Dat is genieten.'

Door de uitbraak van het coronavirus hebben ook de zweefvliegtuigen even stil gestaan in de hangar. 'Wij zijn net als veel andere verenigingen tijdens de begintijd van de corona dichtgegaan. Inmiddels mogen we weer vliegen, natuurlijk onder de strikte regels van het RIVM. Bijvoorbeeld de anderhalve meter regel, dat is in het vliegtuig lastig, maar omdat het een buitensport is, mogen wij wel vliegen. Daarnaast moeten we na het vliegen het vliegtuig tien minuten open laten staan om te ventileren en moeten alle klokjes en sturen ontsmet worden.'

Dagjesmensen mogen weer mee

Sinds deze week neemt de vereniging ook weer dagjesmensen mee. 'Mensen die geïnteresseerd zijn om eens mee te vliegen hebben we de afgelopen periode ook niet meegenomen. Dat gaat nu langzaam weer komen. Mensen die mee willen moeten wel een mondkapje op in het vliegtuig.'

De Kennemer Zweefvliegclub beschikt over zeven vliegtuigen. Een gemiddeld zweefvliegtuig is zeventien meter lang, weegt 365 kilo en biedt plaats aan twee personen. Het vliegveld in Noordwijk ligt aan de rand van het Noordwijkse duin en de bollenvelden. Door de ligging in het natuurgebied vliegt Zweefvliegclub op bepaalde momenten in de week om verstoring tegen te gaan.

Tot op heden is het nog altijd niet zo druk in het luchtruim als voor de uitbraak van het coronavirus. 'Daar merken wij niets van. Wij mogen niet hoger dan 450 meter hoogte. Afhankelijk van de weersomstandigheden halen we dat ook niet altijd. Daarnaast hebben wij geen motor dus blijven we in een omtrek van vijf kilometer van ons veld (landingsbaan red.).'

Vliegtuig van Jeannette van Horssen | Foto: Omroep West

Het zweefvliegveld is naast Rotterdam The Hague Airport het tweede 'vliegveld' in onze regio, maar onder veel mensen relatief onbekend. 'De mogelijkheid om te vliegen wordt steeds minder in de regio. Valkenburg is dicht, Ypenburg ook. Gelukkig kunnen we hier lekker vliegen.'