Politie en gemeente treden op tegen wildkampeerders op het strand

Op foto's die circuleren op sociale media is te zien dat afgelopen dagen op het strand mensen aan het kamperen zijn. Dat mag officieel niet. In de 'huisregels' van de gemeente, de Algemene plaatselijke verordening (APV), staat zelfs dat het in heel Den Haag verboden is 'op of aan de weg een voertuig, woonwagen, tent, caravan of een soortgelijk of ander onderkomen te plaatsen met het kennelijk doel dit als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel gelegenheid daartoe te bieden'.

Op de sociale media wordt gesuggereerd dat kamperen op het strand wel vaker gebeurt zonder dat ertegen wordt opgetreden. Maar dat is volgens de gemeente en politie niet waar. Wel moet het echt duidelijk zijn dat mensen kamperen, want je mag wel gewoon op het strand aanwezig zijn. Als je tenminste 's nachts je ogen weet open te houden. Want behalve dat het verboden is om op het strand te kamperen, is het ook niet toegestaan, staat in de APV, om tussen 19.00 uur en 10.00 uur te slapen op het strand. Wie dat toch doet, riskeert een boete van zestig euro.

