Opnieuw een weerrecord: heetste 9 augustus ooit gemeten

Bekijk hier de actuele weersverwachting.

Mensen die verkoeling en ontspanning wilden zoeken aan de kust werd in meerdere talen dringend geadviseerd om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de Haagse kuststrook lang genoeg om daar veel mensen te ontvangen zonder de coronaregels te overtreden. Het probleem was vooral dat veel mensen tegelijk met de auto naar de kust wilden. Dat zorgt onder meer voor overlast in de wijken langs de kust.

Daarom waren de toegangswegen naar Scheveningen én Kijkduin zondagmorgen al tijdelijk afgesloten, behalve voor het openbaar vervoer en hulpdiensten. Automobilisten werden teruggestuurd. 'Ga naar een rustiger gebied of kom een andere keer terug', aldus de gemeente.

Waarschuwingen langs de A4: wegen richting het strand zijn dicht | Foto: John van der Tol

Respect tonen

Ook zaterdag hadden we een weerrecord te pakken, met de warmste 8 augustus sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. Mensen trokken dit weekend massaal naar zee. Vooral automobilisten zorgden zaterdag ook al voor veel problemen aan de Haagse kust. Ze zouden toen, aldus de gemeente, te vaak 'onacceptabel' gedrag vertonen, onder meer richting verkeersregelaars. Dat vormde dan ook een 'smet' op een mooie zomerse dag, aldus de Haagse locoburgemeester Hilbert Bredemeijer zaterdagavond.

De locoburgemeester vroeg bezoekers zaterdag 'respect' te tonen voor de hardwerkende hulpdiensten die in een moeilijke situatie hun best doen om ervoor te zorgen dat mensen een leuke dag kunnen hebben. Met nog enkele tropische dagen in het vooruitzicht deed Bredemeijer ook een klemmend beroep op strandgangers om niet met de auto naar de kust te komen. 'Reis bewust en neem uw gezond verstand mee. Dat geldt ook voor als u straks of vanavond huiswaarts gaat. Doe dat bij voorkeur wanneer het alweer wat rustiger is. Houd in elk geval rekening met de inwoners van onze kustwijken en met de medewerkers van onze hulpdiensten.'

Noordwijk en Wassenaar

Ook in kustgemeenten in de regio was het zondag erg druk op wegen naar het stand. Aan het einde van de morgen was er vaak geen ruimte meer op de parkeerplekken. Zoals in Wassenaar. 'De parkeerplaatsen bij de Wassenaarse Slag zijn vol', aldus de gemeente Wassenaar. Daarom werden ook hier wegen afgesloten. 'Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars. De gemeente doet een dringende oproep om niet met de auto naar het Wassenaarse strand te komen.' Hetzelfde gold voor Noordwijk. Daar waren de gemeentelijke parkeerplaatsen vol. De oproep was om met een shuttle naar het strand te gaan.

'Structurele maatregelen'

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad, Hart voor Den Haag, vindt dat de gemeente structurele maatregelen moet nemen om de bereikbaarheid van de kust te vergroten. Volgens fractieleider Richard de Mos is het 'anti-autobeleid' van de recente stadsbesturen de oorzaak van de 'slechte bereikbaarheid' van het strand. 'Wegversmallingen, het weghalen van parkeerplaatsen, geplande parkeergarages die geschrapt worden en een verkeerscirculatieplan uit 2016 dat - zoals was voorspeld - de situatie alleen maar heeft verslechterd.'

Op korte termijn moeten er veel meer P&R-voorzieningen, bijkomen - zoals bij het ADO-stadion of op het Malieveld - met van daaruit snelle verbindingen van- en naar Scheveningen. Verder moet worden nagedacht over dynamisch éénrichtingsverkeer, bijvoorbeeld op de Van Alkemadelaan. Bij drukke zomerdagen daar 's morgens éénrichtingsverkeer naar Scheveningen en eind van de middag omgedraaid, éénrichtingsverkeer vanuit Scheveningen. Voor de langere termijn wil De Mos een nieuw verkeersplan Scheveningen.

Overigens leidt het warme weer en de drukte niet bij iedereen tot gefrustreerde reactie. Het inspireert anderen juist tot poëzie.