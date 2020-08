Rode vlag langs de kust: 'Ga niet meer zwemmen, de zee is te gevaarlijk'

Volgens een woordvoerder van de reddingsbrigade is door een combinatie van de gedraaide wind en de stroming in zee sprake van een 'zeer verraderlijke' situatie. Op het noordelijk en zuidelijk deel van het strand moesten inmiddels al tientallen mensen uit het water worden gered. 'En we hebben nog steeds onze handen meer dan vol.'

De traumahelikopter is deze zondag al twee keer naar het strand gevlogen voor medische noodsituaties. Beide keren ging het om een zwemmer die in de problemen was geraakt. De eerste keer gebeurde dat omstreeks 13.30 uur. Toen moest iemand op het Zuiderstrand worden gereanimeerd. Begin van de avond werd bekend dat de zwemmer is overleden. Rond 16.30 uur moest de helikopter weer komen. Toen was een zwemmer ondanks de rode vlag toch in Kijkduin het water in gegaan en in problemen gekomen. In Noordwijk wordt er sinds 16.45 uur met meerdere boten en een vliegtuig gezocht naar iemand in zee. Iedereen die nog in zee was moest eruit. Het is nog niet precies duidelijk wat er aan de hand is.

Zoektocht Poolse man bij Monster

In de zee bij Monster is twee uur gezocht naar een vermiste Poolse man. Hij was even na 15.00 uur voor het laatst gezien, meldt mediapartner WOS. Alle bezoekers moesten meteen de zee uit, later werd hen geadviseerd het strand te verlaten. Een grote keten van redders en andere mensen zocht daarna het water af. Ook diverse reddingsboten en een politiehelikopter zochten mee.

Na een uur zoeken bij Monster is de zoektocht uitgebreid richting Ter Heijde. Na twee uur is besloten het stoppen met zoeken, de man is niet gevonden.

Keten van mensen zoekt vermiste Poolse zwemmer | Foto: WOS

Rode vlag

Het gebeurt zelden dat de rode vlag voor zo'n groot deel van de kust wordt gehesen. De waarschuwing geldt tot vanavond. De Katwijkse Reddingsbrigade (KRB) stelt dat sprake is van een 'sterke stroming, hoge golven en veel actieve muien'. De gemeente Wassenaar roept mensen ook op niet in zee te gaan zwemmen. Daar is het wel iets minder druk op het strand. Daarom gaat de rotonde bij de Katwijkseweg weer open.