Tweede tropische dag: Verkeersregelaar geslagen en nachtelijke controle tegen wildkampeerders

Wildkampeerders, 600 parkeerboetes, 150 wielklemmen, tientallen mensen gered uit zee en een verkeersregelaar die geslagen werd met een ploertendoder. Het was opnieuw een hele drukke dag voor hulpdiensten en reddingsteams op Scheveningen, laat de gemeente weten. En ook aankomende nacht worden extra mensen ingezet op het strand in strijd tegen wildkampeerders.

In de nacht van zaterdag op zondag kampeerden verschillende mensen op het strand. Om dat komende nacht te voorkomen wordt het strand extra in de gaten gehouden. 'We halen alles uit de kast en zetten ook onze boswachters in', zegt loco-burgemeester Hilbert Bredemeijer.

Volgens de gemeente was het dit weekend zelden zó druk op het strand van Scheveningen. 'Schatting is dat er twee keer zoveel mensen aan onze kust waren als ‘normaal’ op topdrukte-dagen, zoals we die vóór het corona-tijdperk zagen.' De gemeente zegt dan ook tegen de grenzen van de capaciteit te zijn aangelopen. 'Zondag waren er 65 verkeersregelaars aan het werk. Samen met alle handhavers en de fietscoaches zijn er 115 mensen ingezet'. En dat is dan exclusief de hulpdiensten en de reddingsbrigade.

Wegen afgesloten

Om de drukte enigszins aan te kunnen besloot de gemeente zondag aan het eind van de ochtend de toegangswegen naar de kust van Den Haag af te sluiten. 'Een uitzonderlijke maatregel', aldus de loco-burgemeester. De parkeergarages bij de stranden, vooral die op Scheveningen, waren op dat moment al vol. De gemeente merkte dat er vooral veel buitenlandse toeristen naar de kust kwamen. Dat zorgde voor veel automobilisten die op zoek waren naar een parkeerplek. 'Dat leidde met name zaterdag tot ergernis bij bewoners.' Daarom besloot de gemeente zondagochtend de boel af te sluiten.

De drukte veroorzaakte ook bij sommige automobilisten frustratie. Zaterdag werden verkeersregelaars lastiggevallen en zondag werd een verkeersregelaar geslagen met een ploertendoder. 'Gelukkig maakt het slachtoffer het naar omstandigheden redelijk', schrijft de gemeente. De politie is nog op zoek naar de dader, die is weggevlucht met de auto.

Jonge zwemmer overleden

Niet alleen op de weg was het druk, ook in zee waren veel mensen. Maar de zee was zondag te gevaarlijk om in te zwemmen. Daarom is halverwege de middag de rode vlag gehesen wat betekent dat er niet meer gezwommen mocht worden. Ook werd er een NL-alert verstuurd als waarschuwing. Een jonge zwemmer die rond 13.00 uur bij het Zuiderstrand in de problemen kwam, moest worden gereanimeerd maar overleed later in het ziekenhuis. 'Wij leven als stadsbestuur intens mee met de nabestaanden', schrijft Bredemeijer.