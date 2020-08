Weekend vol incidenten op Haagse stranden: 'Overleden zwemmers groot drama'

Het was een uitzonderlijk druk weekend op de Haagse stranden. De gemeente moest zondag toegangswegen afsluiten om te voorkomen dat heel Scheveningen vast zou komen te staan. Locoburgemeester Hilbert Bredemeijer kijkt met afschuw terug op een weekend waarbij ook nog eens twee zwemmers om het leven kwamen. 'Dat is natuurlijk een groot drama. Ook voor de nabestaanden.'

Hoge temperaturen en veel Nederlanders die niet op vakantie zijn of juist de kust in eigen land hebben opgezocht. Het was abnormaal druk op het strand. 'Er waren twee keer zoveel gasten als op een normale drukke dag toen er nog geen corona was', vertelt Bredemeijer bij Radio West. 'We willen met Den Haag een gastvrije stad zijn, maar afgelopen weekend was uitzonderlijk.'

Veel mensen zochten hun verkoeling in het water. Maar door muien is de zee extra gevaarlijk. Twee mannen raakten zondag in de problemen en konden niet op tijd uit het water worden gehaald. 'Het is natuurlijk een groot drama dat twee mensen het leven laten', leeft de locoburgemeester mee met de slachtoffers. 'Het is verschrikkelijk, vooral ook voor de nabestaanden.'

NL-Alert

De reddingsbrigade had de rode vlag gehesen en later op de dag werd er zondag ook een NL-Alert verstuurd dat mensen de zee niet in moesten gaan. Maar hier hielden veel mensen zich niet aan. 'Het blijkt dat ondanks het gevaar op zee het moeilijk is om te luisteren naar de professionals. De reddingsbrigade heeft bijzonder goed werk verricht, maar er moet wel geluisterd worden. Als ze de rode vlag hijsen, hou je daar dan ook aan. Het is erg dat er dan later nog een NL-Alert nodig is omdat dit niet gebeurt', zo vertelt Bredemeijer.

De toeloop aan strandgangers zorgde voor veel overlast. Vooral op Scheveningen klaagden bewoners zaterdag over de vele auto's in het dorp. 'We hebben de hele week erop gehamerd dat mensen niet met de auto moeten komen. Zowel uit Amsterdam als Utrecht werd het op de borden aangegeven. Maar het lijkt wel alsof mensen gewoon Scheveningen intikken op de navigatie en door blijven rijden tot ze de zee zien.'

'Dan ben je niet helemaal goed'

Voor de gemeente was dit volgens Bredemeijer reden om het zondag anders aan te passen. 'We zagen een groot verschil tussen beide dagen. Zoals het zaterdag ging kon gewoon niet. De bewoners klaagden over de overlast en dat wil je niet. Dus hebben we zondag diverse straten afgesloten. Veel mensen konden hierdoor niet naar binnen, maar de mensen die er wel waren hebben een mooie stranddag gehad. En de bewoners konden weer normaal in hun dorp wonen.'

De afsluiting van de wegen werd niet door iedereen goed opgepakt. Er waren enkele incidenten met verkeersregelaars. 'Er werd er zelfs een met een ploertendoder op zijn hoofd geslagen. Dan ben je niet helemaal goed natuurlijk', zo is de locoburgemeester nog steeds verontwaardigd. 'Die mensen staan bij meer dan 35 graden hun werk te doen en verdienen juist een groot compliment. Het geeft maar weer aan hoe oververhit de samenleving is en dit is natuurlijk onacceptabel.'

Wildkampeerders

Sommige strandgangers hadden een andere manier bedacht om de drukte richting de stranden te ontlopen. Zij bleven met tentjes op het strand kamperen. 'Het gebeurt ieder jaar wel dat er mensen blijven slapen op het strand, maar zoals dit jaar hebben we nooit meegemaakt', vertelt Bredemeijer. 'Er stonden nu complete tentenkampen. Daar schrokken wij ook wel van. We zijn overdag al begonnen met mensen waarschuwen dat overnachten op het strand niet is toegestaan en ook in de avond hebben we mensen naar huis gestuurd. Maar 's ochtends lagen er nog steeds mensen te slapen en hebben we boa's, politie en boswachters in moeten zetten om iedereen aan te spreken en beboeten waar nodig om maar te zorgen dat ze naar huis gaan.'

