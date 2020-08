Voormalig trainer Pro Patria stopt om onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Frank Louter stopt met zijn werkzaamheden als bondstrainer om een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de turnwereld mogelijk te maken. Louter was in het verleden onder meer trainer bij Pro Patria in Zoetermeer. Daar werd hij door een aantal van zijn pupillen beschuldigd van lichamelijke en geestelijke mishandeling.

Louter was 22 jaar hoofdtrainer van de dames bij Pro Patria uit Zoetermeer. Onder zijn leiding won Verona van der Leur in 2002 zilver op het EK en WK en werd zij dat jaar Sportvrouw van het Jaar. In 2014 vertrok de turncoach naar de school in Almelo, waar hij nog steeds werkzaam is.

In 2011 beschuldigden vier (voormalig) topturnsters Louter van lichamelijke en geestelijke mishandeling. Renske Endel, Verona van de Leur, Gabriëlla Wammes en Suzanne Harmes vertelden in het tijdschrift Helden over de werkwijze van hun coach. Het viertal beschreef hoe ze in hun ogen in die tijd stelselmatig werden gekleineerd, getreiterd, uitgehongerd en soms zelfs een 'corrigerende' klap kregen.

Diskrediet

De nationale turnbond KNGU verbood Louter na die uitspraken om met de nationale selectie mee te reizen en deed een onderzoek naar de manier van werken van de trainer. Louter ontkende de beschuldigingen en werd door de KNGU na het onderzoek weer in genade aangenomen. De coach vond dat hij door de bond in diskrediet was gebracht en won een kort geding waarna de bond zich niet meer negatief over Louter uit mocht laten.

De KNGU is nu echter een nieuw onderzoek begonnen naar de misstanden in het turnen, nadat meerdere oud-turnsters hun verhaal hebben gedaan in de media. Een van de trainers die al toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de mishandeling en vernedering van turnsters is Gerrit Beltman, die samen met Louter bij Pro Patria actief was.

Topsportprogramma

Voor de bond was dit ook reden om het topsportprogramma voorlopig stil te zetten en een onafhankelijk onderzoek te starten. De KNGU vroeg daarbij aan vier clubs om hun trainer tijdelijk aan de kant te zetten in belang van het onderzoek. TON Almelo, de nieuwe club van Louter, heeft gehoor gegeven aan het verzoek en Louter zal tot het onderzoek is afgerond geen trainen geven aan de turnsters van de club.

