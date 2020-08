Reddingswerkers keren maandag terug uit Beiroet

De reddingswerkers van USAR (Urban Search and Rescue) keren maandagmiddag terug van de operatie in Beiroet, die woensdag begon. Het team verwacht aan het begin van de avond te landen op vliegbasis Eindhoven, laat een woordvoerder weten.

Er blijven twee personen in Beiroet achter om te helpen met de logistiek van het materieel. Woensdag vertrekt naar verwachting het vrachtvliegtuig vanuit Libanon met alle apparatuur. In totaal waren 64 hulpverleners, in het dagelijks leven onder meer werkzaam in de regio's Hollands-Midden en Haaglanden, en 8 zoekhonden verdeeld over vier teams actief in Beiroet.

Eerder terug

De hulpverleners keren eerder terug dan gepland. 'Als het echt nodig was geweest, hadden we zeven dagen en nachten gezocht naar slachtoffers,' zegt Jop Heinen, woordvoerder van USAR in het NOS Radio 1 Journaal. 'Maar omdat hier zoveel teams zijn, bleek na een dag of twee dat het werk er al wel op zat.'

USAR hielp na de zware explosie van afgelopen dinsdag met de zoektocht naar slachtoffers onder het puin, ondersteuning bij de Nederlandse ambassade en het controleren van gebouwen op instortingsgevaar. Het team heeft geen slachtoffers gevonden, maar kon wel uitsluiten dat er iemand onder het puin lag.

'Veel voldoening'

Het team kijkt tevreden terug op de operatie. 'De mensen daar waren erg blij dat we er waren en konden helpen, dat geeft toch veel voldoening tijdens je werk', aldus de woordvoerder.

'Daarnaast waren we erg onder de indruk dat alle teamleden zo snel paraat waren. Er waren zorgmedewerkers die tijdens het toppunt van de coronacrisis aan het bed stonden, en alsnog van hun vakantie terugkwamen om te helpen.'

De reddingswerkers werden bij aankomst in Libanon eerst onderworpen aan een verplichte coronatest. Ook voor vertrek vanaf vliegveld Eindhoven hadden alle reddingswerkers al een coronatest ondergaan om er zeker van te zijn dat ze niet besmet waren met het virus.

LEES OOK: USAR-team voor reddingsoperatie aangekomen in Beiroet na enorme explosie