Lorenzo en Wesley redden hele weekend zwemmers uit zee: 'Mensen denken dat de zee een zwembad is'

De lifeguards van de Haagse Reddingsbrigade zijn wel wat gewend, maar nu veel mensen vakantie vieren in eigen land en de stranden daarom uit hun voegen barsten is het extra opletten geblazen. Afgelopen weekend ging het op veel plaatsen mis en kwamen zwemmers in de problemen, waarvan aan de kust van Den Haag twee keer met fatale afloop. Het is de strandwachten niet in de koude kleren gaan zitten. 'Mensen denken dat de zee een zwembad is, maar het is zeer gevaarlijk.'

Maandag wappert opnieuw de rode vlag langs de kustlijn vanwege gevaarlijke stroming in zee. Lorenzo Roque en zijn team van de Haagse Reddingsbrigade waken na een extreem druk weekend wederom over de veiligheid van alle strandgasten. De hele dag zijn ze in touw om strandbezoekers, die ondanks alle waarschuwingen toch de zee ingaan, uit het water te vissen. 'Ik heb nog nooit zo'n drukke dag meegemaakt als gisteren, echt bizar', aldus Lorenzo, commandant van de Haagse Reddingsbrigade.

Volgens hem is het een samenloop van omstandigheden die leidt tot gevaarlijke situaties. 'De zee is al een aantal dagen wild, er zijn grote zandbanken, er zijn muien waardoor mensen de zee in worden getrokken. Het is ontzettend mooi weer natuurlijk, veel mensen komen naar Den Haag en omstreken omdat ze niet naar het buitenland gaan.'

Onwetendheid

Dat mensen toch het water ingaan heeft volgens Lorenzo te maken met onwetendheid. 'Veel mensen komen niet van hier. De lokale mensen zijn vaak goed op de hoogte, kijken naar de vlaggen als ze naar het water gaan. Het is veel in de media geweest, maar mensen die uit Duitsland of België komen zijn toch vaak minder goed geïnformeerd. Die gaan toch het water in, denken dat het een zwembad of meer is. Nou, dat is het dus niet. Het is zeer gevaarlijk en de kans op verdrinking is aanzienlijk groter.'

Nazorg

Afgelopen weekend ging het dan ook mis. Door sterke stroming en de wind die was opgestoken kwamen zwemmers in de problemen. Voor een enkeling kwam de hulp te laat. 'Er is inderdaad iemand uit het water gehaald', aldus Lorenzo. 'Er werd meteen opgeschaald. De reddingsbrigade van Monster is gekomen en reddingsbrigade Den Haag was er bij, politie en ambulance. Een traumahelikopter en een team van de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, red.). We werken allemaal samen om iemands leven te redden. Dat is niet gelukt.'

Het is heftig. Ik heb een man gereanimeerd bij een strandtent en mensen uit het water getrokken - Wesley van der Burch

Dat doet het reddingsteam veel. 'Ja dat is gewoon heftig, dat heeft wel impact. Vanuit de reddingsbrigade is er altijd nazorg. We proberen meteen na zo'n incident bij elkaar te komen. Om te bekijken hoe het met iedereen gaat, hoe mensen zich voelen en om de opvang te bieden die eventueel nodig is. En als je niet door kan, dan ga je naar huis. Dan zorgen we ervoor dat iemand goed naar huis kan en dat de naasten worden ingelicht, dat iemand die dag te veel heeft meegemaakt.'

Non-stop

Zijn collega Wesley van der Burch is zo iemand die zondag behoorlijk wat heeft meegemaakt. Toch staat hij vandaag weer paraat. 'Het is heftig, het speelt in je hoofd. Ik heb een man gereanimeerd bij een strandtent en mensen uit het water getrokken.' Of hij nooit denkt: ik kap ermee? 'Nee nooit. Hoe meer mensen we hebben, hoe meer we dit kunnen voorkomen. Het is goed te weten dat je er bent voor mensen.'

Deze maandag is het opnieuw druk. Lorenzo en zijn team proberen iedereen weer zoveel mogelijk uit het water te halen en de bezoekers bewust te maken van de gevaren. 'De stroming is zeer gevaarlijk. Op social media en in de gewone media is het allemaal naar voren gekomen. De rode vlag hangt. We proberen alles te kunnen ondervangen. Dat betekent non-stop rijden, non-stop varen en non-stop mensen uit het water halen.'

LEES OOK: