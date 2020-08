We gebruiken veel meer drinkwater, maar nog geen zorgen om tekorten bij Dunea

Dit weekend waarschuwden verschillende waterbedrijven in het land voor verminderde waterdruk. Er werd opgeroepen om korter te douchen, geen zwembaden in de tuin te vullen, niet te sproeien en geen auto's te wassen. Dunea geeft die waarschuwingen niet. Het verschil met de rest van Nederland is volgens Mos vooral dat Dunea als drinkwaterbedrijf werkt met oppervlaktewater, bijvoorbeeld uit de rivieren. In het oosten van Nederland zitten vooral grondwaterbedrijven, die te maken hebben met zandgronden.

'Als rivieren voldoende water geven, hebben wij voldoende aanvoer. Wij halen water uit bijvoorbeeld de Maas en de Lek. Wanneer het in andere landen regent, helpt dat ook onze rivieren.' Het heeft volgens Mos geen zin om water van hier naar het oosten te brengen. 'Dat is veel te duur, maar we ondersteunen wel andere bedrijven in de Randstad als het gaat om drinkwater.'

Water uit rivieren

'Het is een groot goed al dat drinkwater.' Desalniettemin is het verstandig om geen water te verspillen, vindt Dunea. 'Maar wij snappen dat je in deze hitte water nodig hebt.' Het waterbedrijf merkt dan ook een piek in het verbruik. 'Augustus is doorgaans een vakantieperiode dus dan is het meestal wat rustiger, maar nu zien we hetzelfde patroon als in juni en begin juli, toen alle mensen nog thuis waren.' Dunea ziet duidelijk een hogere afzet, maar niks om zich zorgen over te maken. 'We hebben nog niet opgeschaald, maar het is een spannend jaar.'

Ondanks dat Dunea nu alles onder controle heeft, is het waterbedrijf wel bezig met de toekomst. 'Wij zien het klimaat veranderen en er komen steeds meer mensen in Zuid-Holland wonen. We merken dat door droogte de rivieren kwetsbaarder worden. Daarom zoeken we naar alternatieve bronnen, zodat we minder afhankelijk zijn van rivierwater.' Ook kijkt het waterbedrijf naar oplossingen zoals het hergebruiken van water.

Drie olympische zwembaden per uur

Ook het Hoogheemraadschap van Delfland zegt het waterpeil nog goed op orde te hebben. 'Op dit moment pompen wij twee kubieke meter water per seconde uit het Brielse meer, dat is ongeveer gelijk aan drie olympische zwembaden per uur.' Ook is het niet nodig om de dijken extra in de gaten te houden. 'Maar wij houden het neerslagtekort heel goed in de gaten.'

Op meerdere plekken geldt een negatief zwemadvies, zoals hier in Nootdorp | Foto: John van der Tol

De waterkwaliteit is door de droogte en warmte wel een stuk slechter dan gebruikelijk. 'Op veel plekken is er blauwalg en wij krijgen meer meldingen van dode vissen en eenden in het water.' Samen met de gemeente zorgt het Hoogheemraadschap dat de dode dieren snel worden opgeruimd. 'Zie jij dode vissen of watervogels? Meld het dan bij de gemeente of bij het Hoogheemraadschap. Haal zelf geen dode dieren uit het water, ga niet zwemmen in de buurt van dode vissen of watervogels en laat je hond daar niet zwemmen.'