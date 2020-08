Buien op komst na dagenlange hitte: 'Maar die geven geen verkoeling, integendeel!'

Dit is de zevende dag van de hittegolf waaronder de regio gebukt gaat. Maar er is regen op komst, vertelt Omroep West-weerman Huub Mizee.

'De lucht wordt wat vochtiger en instabieler', vertelt Mizee. 'In de loop van de dag ontstaan wat wolkenvelden. Plaatselijk is er kans op een regen- of onweersbui.' Er staat dinsdag een overwegend matige oostenwind. Daarbij wordt het zo'n 32 graden.

In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe. Dan kunnen er buien ontstaan en daarbij is volgens de weerman van Omroep West onweer en hagel mogelijk. De temperatuur daalt dan naar 21 graden. 'Maar die buien geven geen verkoeling', benadrukt Mizee. 'Integendeel. Door al dat vocht wordt het drukkend warm.'

Verkoeling

Woensdag wordt het 33 graden en donderdag - bij meer zware buien - 32 graden. Maar dan is er wel verkoeling in aantocht, want dan draait de wind naar het zuidwesten. 'Vrijdag komt de temperatuur daardoor uit op 25 of 26 graden', vertelt Mizee. 'Dan zijn de tropische dagen verleden tijd. Maar de hittegolf nog niet, want daarvoor moet de temperatuur onder de 25 graden duiken.'

