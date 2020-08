Tim is autistisch en zat twee maanden opgesloten door corona: 'Het was best wel traumatisch'

Tim is autistisch, zit in een instelling en zat binnen tijdens eerste twee maanden corona

'Ja, ik ben wel eenzaam geweest. Ik mocht twee maanden nergens heen. Het voelde als huisarrest.' De 26-jarige Tim uit Noordwijk is één van de bewoners van zorginstelling 's Heerenloo die vanwege de coronacrisis deur niet uit mocht. 'We mochten niet naar de winkel, niet naar buiten om te wandelen of te sporten, het voelde als een soort gevangenis, het was best wel traumatisch voor mij', vertelt Tim.

Extra zuur voor hem is dat hij binnenkort een zelfstandige woonruimte zou krijgen. Door de crisis moest hij op de afdeling blijven waar hij nu zit. 'Daar moet je gezamenlijk eten en zit je soms toch dicht op elkaar, je moet altijd wandelen met de groep.'

'Het was heel heftig', vertelt Tim's moeder Anja. 'Hij mocht van de ene op de andere dag niet meer bij ons komen. Hij kwam elke twee weken een lang weekend, en dan deden we van alles. Dat viel weg. Hij belde wel vijf keer per dag hoe moeilijk hij het vond, maar dat kan het echte contact niet vervangen. Hij heeft ook wel eens een traantje weggepinkt.'

Disco

'Tim houdt van knuffelen. We hebben hem echt ervan moeten overtuigen dat dat niet meer kan. Hij vindt het wel moeilijk.' Toch heeft haar zoon ook een aantal positieve dingen geleerd over zichzelf. 'Bijvoorbeeld dat het goed voor hem is als hij minder prikkels krijgt. Hij kan niet meer naar de disco, en dat is positief gebleken.'

Inmiddels mag Tim weer naar buiten en naar de sportschool. 'Buiten zijn is heel belangrijk voor me', zegt hij, 'dat geeft me veel meer ontspanning, juist in de stress met de coronacrisis.'

Zelfstandigheid

Tim komt binnenkort alsnog op de wachtlijst voor een zelfstandige woonruimte. Of dat binnen of buiten het terrein van 's Heerenloo zal zijn weet hij nog niet. Maar hij is er wel klaar voor. 'Ik kan wassen en koken, mijn eigen boodschappen doen.' Helemaal op zichzelf zal het misschien niet worden, maar een wooneenheid met eigen ruimte ziet hij wel voor zich: 'net zoals het studentenhuis waar mijn broer woont. Dat soort huizen zijn er ook voor mensen met een lichte beperking als ik.'

Tim kijkt graag naar quizzen als Met het mes op tafel en Twee voor Twaalf, maar ook de persconferenties van premier Mark Rutte over de coronacrisis hebben zijn warme belangstelling. En hij heeft nog wel een tip voor de premier: 'als er een vaccin is zou er een soort nieuwe Bevrijdingsdag moeten zijn voor iedereen. Niet alle feesten van dit jaar inhalen, maar gewoon een heel nieuw feest voor alle Nederlanders. Rutte woont toch in Den Haag? Dan kijkt hij vast wel naar TV West.'