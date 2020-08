Binnenhof en stadhuis in Delft kleuren rood voor culturele sector

Om 21.00 uur gingen de rode lampen voor de actie Red Alert aan, tot 23:55 uur. Die eindtijd is symbolisch: volgens de initiatiefnemers is het nu echt vijf voor twaalf. In totaal lichten ruim tachtig gebouwen in Nederland rood op het Provinciehuis in Zwolle en het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam.

De actie moet aan de politiek duidelijk maken dat de culturele sector het zonder steun van de overheid niet gaat redden. Het gemiddelde omzetverlies komt uit op zo'n 85 procent en veel mensen verliezen hun baan. Daarom vindt de organisatie dat de steunpakketten moeten worden voortgezet. De actie is een Brits initiatief, en wordt in meerdere landen opgepikt. In Nederland neemt Vereniging Technisch Toeleverancier Evenementen het voortouw.

Foto: Richard Mulder

