Verhuizen in de hitte: 'We kunnen ons shirt wel drie keer op een dag uitwringen'

Het is opnieuw een hete dag vandaag en de hittegolf houdt voorlopig nog aan. Waar sommige mensen in de koelte kunnen werken is het voor anderen flink zweten. Bijvoorbeeld voor de verhuizers in onze regio, die in deze hoge temperaturen flink moeten aanpoten.

Verhuizer Nico Gordeau veegt de zweetdruppels van zijn gezicht. Hij heeft zojuist een bank van zeven hoog in een flatgebouw via de trap naar beneden gedragen. Hij zucht een paar keer diep. 'Dat was pittig in deze temperaturen', zegt hij, nog nahijgend. 'Maar hij staat veilig, onbeschadigd beneden, dat is het belangrijkste.'

Nico werkt al een week lang in deze tropische temperaturen. 'Vroeg in de ochtend is het nog uit te houden, maar het wordt al gauw veel te warm. Verhuizen in dertig graden is niet te doen.'

Voorzorgsmaatregelen

Ondanks de hitte, beginnen de verhuizers niet vroeger dan normaal. 'Maar we houden wel meer pauzes', legt Gordeau uit. 'Daardoor zijn onze dagen juist langer, maar het is wel verstandig. Verder is het gewoon gáán: een korte broek aantrekken en veel water drinken. Vaak hebben we een koelkast in de verhuiswagen, daar leg ik ook m'n brood in, anders heb ik tegen lunchtijd en tosti.'

Vandaag hebben de verhuizers een klus aan de Kortenaerkade in Den Haag. 'Ik kan mijn shirt wel drie keer per dag uitwringen', lacht Nico, terwijl hij de zoveelste verhuisdoos in de wagen zet. 'Meestal trekken we tijdens de wissels van locatie iets schoons aan, en doen wat deodorant op.'

Tropenopslag

De verhuizers zijn wel van mening dat deze hittegolf om een 'tropenopslag' vraagt. 'Werken in deze temperaturen vraagt toch om een beloning?', lacht Gordeau. 'Daar ga ik het eens met mijn baas over hebben.' Hoewel de wagen inmiddels volgeladen is, zit de dag van de verhuizers er nog niet op. 'We rijden zo naar Kijkduin, om daar - in de brandende zon - de wagen weer uit te laden. Maar voordat het zover is, gaan we eerst pauze houden. En water drinken!'

LEES OOK: Stratenmakers beginnen eerder met werken vanwege de hitte: 'Het is niet te doen'