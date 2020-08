Scheveningers zijn overlast zat: 'Steekpartijen en een tyfusbende, dat is toch geen visitekaartje!?'

'Als je kijkt wat hier allemaal gebeurt. Troep op het strand, volle toegangswegen, wildkampeerders en als klap op de vuurpijl steken en schieten op de Pier. Dat is toch geen visitekaartje dat je af wil geven!?' Nachtburgemeester van Den Haag Pat Smith is de overlast en heftige incidenten op het Scheveningse strand meer dan zat. 'Het wordt tijd dat er oplossingen komen.'

'Om het maar even oneerbiedig te zeggen: we hebben hier steekpartijen en een tyfusbende op het strand. Dat wil je toch niet aan de buitenlandse toeristen verkopen', gaat Smith verder. 'Kom gezellig naar Scheveningen. Dat is er op dit moment gewoon niet meer bij.'

De badplaats wordt de afgelopen weken geteisterd door overlast, geweld en bedreigingen tegen verkeersregelaars en handhavers. Wildkampeerders overnachtten op het strand zonder hun troep op te ruimen en de gemeente moest zondag toegangswegen afsluiten om te voorkomen dat heel Scheveningen vast zou komen te staan. Bovendien waren maandagavond honderden strandgangers getuige van een fatale steekpartij op De Pier.

'Dikke stront door een dunne trechter'

Volgens de nachtburgemeester van Den Haag gaat het al mis met de toevoer naar het strand toe. 'Het begint eigenlijk al op het moment dat je Scheveningen binnen komt rijden, de toegangswegen. Het is alsof je dikke stront door een dunne trechter douwt. Daar krijg je rotzooi van', aldus Smith. 'De raad moet eens stoppen met vingers wijzen naar elkaar. Er moet samengewerkt worden zodat we tot oplossingen komen.'

'Neem nu bijvoorbeeld TrashUre Hunt hier op het strand. Zij ruimen het strand op, zijn begonnen als vrijwilligers en worden nu minimaal gesteund door de gemeente', gaat Smith verder. 'En zo zijn er nog veel meer bewonersinitiatieven. Je kan als bewoners wel met elkaar de handen ineenslaan, maar als je geen politieke steun krijgt dan is het snel gedaan.'

'Ondankbaar werk'

Willem zet zich in voor TrashUre Hunt en is ook behoorlijk geschrokken van de incidenten in de afgelopen dagen. 'Maandagochtend toen we op het strand aankwamen stonden er al mensen met volle tassen met rotzooi klaar. We hadden een totaalscore van bijna tweehonderd kilo. Ook vandaag zitten we al op ruim vijftig kilo en dan is de dag nog niet eens om', vertelt Willem begin van de middag.

Willem hekelt het gedrag van sommige strandgangers. 'Afgelopen weekend stond hier een heel tentenkamp. Kleine tentjes, maar ook een hele grote tent. Dat mag dus schijnbaar. Ik weet ook niet hoe dat zit', aldus Willem. De restanten van het kamp liggen nu voor de werkplaats van TrashUre Hunt. 'Wat kapot is laten ze gewoon liggen. Wat ze niet meer nodig hebben ook. Een stukje lopen naar de prullenbak is te ver. Wij zijn hier keihard bezig om het strand netjes te houden en dan krijg je deze mensen op visite. Dan is het wel een beetje ondankbaar werk, dan word je niet gewaardeerd.'

LEES OOK: Haagse burgemeester breekt vakantie af om orde op zaken te stellen op Scheveningen