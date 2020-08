Veel zieke vogels en eenden bij Vogelopvang De Wulp

Het is druk in de vogelziekenboeg van Vogelopvang De Wulp in Den Haag. De afgelopen dagen zijn er zeker twintig eenden en een paar andere vogels binnengebracht die last hebben van verlammingsverschijnselen door botulisme.

Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die zich in het water bevindt. Wanneer de temperaturen stijgen en het water warmer wordt, wordt het water ook zuurstofarmer. De bacterie gaat een gif produceren, dat gif komt in het water terecht en dat is waar de vogels ziek van worden.

Sharon Lexmond pakt een grijze bak met daarin een zieke eend. Ze heeft een sonde in haar hand met een slang, die duwt ze in de bek van het zieke dier. 'De mineralen en vocht zorgen ervoor dat de vogel niet verder uitdroogt. Meer kunnen we eigenlijk niet doen', vertelt Lexmond. 'De vogel krijgt de bacterie in zijn lijf, dat is er op zich heel snel uit, maar het gif werkt op de zenuwbanen, dus ze moeten het echt uitzieken. Het is niet zo dat je een antibioticakuur kan geven en dat het dan klaar is, de vogels worden niet ziek van de bacterie maar van het gif.

Dode dieren melden

In Wateringen bij de Bovendijk komt veel botulisme voor. Voormalig medewerker van De Wulp, Deborah van Schol, houdt de vogels daar goed in de gaten. 'Kijk', wijst ze, 'daar heb ik gisteren twee zieke vogels uit het water gehaald. En daar zie je een zieke eend die al nauwelijks meer beweegt. Ik kan het niet aanzien. Als ik zie dat een dier in nood is en daar verlamd ligt dan wil ik er alles aan doen om die vogel te helpen.'

Het helpt niet wanneer er van alles in het water wordt gegooid, want dat gaat rotten en bij hogere temperaturen komt daar die bacterie bij en dat versterkt de kans op botulisme. 'Om botulisme tegen te gaan kun je de dode dieren melden of zelf uit het water halen. 'Was wel goed je handen maar mensen kunnen van dit type botulisme niet ziek worden', aldus Sharon Lexmond.

