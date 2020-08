Dunea doet aangifte om opengedraaide brandkranen: 'Risico voor volksgezondheid'

Op meer dan tien plekken in Den Haag zijn dinsdagavond brandkranen opengedraaid voor een verkoelende straal water. Drinkwaterbedrijf Dunea heeft inmiddels tegen diverse personen aangifte gedaan. 'Het illegaal opendraaien van brandkranen heeft veel negatieve gevolgen', legt een woordvoerder uit. 'Het is onder meer slecht voor de volksgezondheid.'

'Dit is een serieus ding voor ons', legt de woordvoerder uit. 'Er wordt veel kostbaar drinkwater verspild. Maar ook de waterdruk kan wegvallen, waardoor we weer problemen kunnen krijgen met de kwaliteit van het water. En dat is dan weer een gevaar voor de volksgezondheid. Voor ons was dat reden om aangifte te doen tegen een aantal mensen.'

Dunea zegt te begrijpen dat mensen en kinderen het leuk vinden. 'Het water spuit twintig meter de lucht in, dat is heel leuk. Maar wij zijn er niet blij mee. Voor ons zit er achter zo’n grapje toch een hoop sores.' Inmiddels zijn alle brandkranen weer dichtgedraaid door monteurs van het drinkwaterbedrijf.

Stoeptegel wegtrekken

Volgens de woordvoerder zijn het vooral jongeren die de brandkranen opendraaien. 'Brandkranen krijg je niet zomaar open. Daar moet je echt wel wat voor doen. Het zijn dus geen kinderen die zomaar even een stoeptegel wegtrekken en een brandkraan opendraaien. Het zijn echt groepen die dit doen.'

Volgens de woordvoerster van Dunea was het eerder deze week ook al raak in Den Haag. 'Toen werden er al acht brandkranen opengedraaid.' Het bedrijf gaat nu noodgedwongen sloten aanbrengen op de kranen. Dit heeft gevolgen voor de brandweer, die minder snel kunnen blussen als er brand is. 'Er zit met een slot altijd vertraging in. Er kan zand in het slot komen, waardoor het langer duurt voor het slot open is.'

