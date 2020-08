Oud-ADO'er Ricky van Haaren verruilt avontuur in het buitenland voor Quick Boys

Voormalig ADO Den Haag-speler Ricky van Haaren en voetbalclub Quick Boys hebben een akkoord bereikt. De 29-jarige middenvelder is na drie jaar weer terug op de Nederlandse velden en speelt komend seizoen met Quick Boys in de Tweede Divisie. Van Haaren heeft een contract voor één seizoen getekend.

Ricky van Haaren doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte namens de Rotterdammers zijn debuut in het betaalde voetbal. Verder was hij actief in de eredivisie voor VVV Venlo, ADO Den Haag en FC Dordrecht. In het buitenland droeg Van Haaren het shirt van Dinamo Boekarest, AS Trencin en Slovan Bratislava. Eind vorige maand speelde de spelverdeler zijn laatste wedstrijden voor het Poolse Olimpia Grudziadz.

Volgens Van Haaren is het een bewuste keuze geweest om terug te keren naar Nederland. 'Ik heb een goed gesprek gehad met de trainer en de clubleiding. Vanwege de coronacrisis wachten clubs heel lang met het aantrekken van spelers. Bovendien heb ik een aantal mooie avonturen gehad in het buitenland. Daar wordt het voetbal anders gespeeld dan hier. Die ervaringen pakt niemand me meer af.'

Jongere broer

Zaterdag 24 oktober staat in ieder geval al rood omcirkeld in de agenda van de nieuwkomer, want dan speelt Quick Boys op sportpark De Krom de derby tegen Katwijk, de club waar zijn jongere broertje Danny (22) onder contract staat.

'De onderlinge bekerwedstrijd van vorig jaar heb ik live op tv gezien. Het wordt de eerste keer dat wij tegenover elkaar zullen staan', vertelt Van Haaren. 'Danny heeft mij positieve verhalen verteld over de competitie en Quick Boys. Het is natuurlijk een van de grootste amateurclubs met een geweldige achterban. Het voetbal leeft hier enorm. Ook het niveau van de Tweede Divisie is gewoon goed. Het is niet voor niets dat er regelmatig een profclub sneuvelt in het bekertoernooi.'