Tropische warmte blijft hitterecords breken: 'We zullen er aan moeten wennen'

De huidige hittegolf breekt alle warmterecords. Het kwik komt woensdag voor de zesde dag op rij boven de dertig graden. Dit is een evenaring van het record uit augustus 1975. Als het ook donderdag meer dan 30 graden wordt, en daar ziet het volgens weerman Huub Mizee wel naar uit, dan is er sprake van een nieuw hitterecord.

'Het is een hele bijzondere hittegolf'', vertelt Mizee. 'We hebben ook al records in de nacht gemeten, met hele hoge minimumtemperaturen.' De verwachting van de weerman van Omroep West is dat de temperatuur vrijdag niet meer boven de dertig graden komt. 'Het wordt dan minder warm, ongeveer 27 graden.'

Dit betekent niet dat de hittegolf dan voorbij is, want die loopt door tot het kwik onder de 25 graden komt. 'Pas in de loop van volgende week wordt hij echt afgevoerd', zo legt Mizee uit. Als dat zo is dan zal dit niet de langste hittegolf ooit worden. 'We zitten nu pas op de achtste dag. We hebben al een hittegolf van twintig dagen gehad. Dus we zullen er gewoon aan moeten wennen.'

