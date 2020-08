Haagse raad komt terug van vakantie voor spoeddebat over chaos aan de kust

De Haagse gemeenteraad komt volgende week bij elkaar voor een ingelast spoeddebat over de situatie aan de kust. De afgelopen dagen was het zeer onrustig. De politiek wil daarover snel in gesprek met burgemeester Jan van Zanen en niet wachten tot na het reces. Het debat in een raadscommissie heeft waarschijnlijk volgende week donderdag plaats.

Op de Scheveningse Pier werd maandag een 19-jarige Rotterdammer doodgestoken. Verder zijn verkeersregelaars en handhavers belaagd, en Scheveningers klagen al tijden over jongeren die met hun auto's door de straten racen, soms onder invloed van lachgas. Vanwege de onrust is de Haagse burgemeester Jan van Zanen dinsdag vervroegd teruggekeerd van vakantie.

De initiatiefnemer van de extra vergadering tijdens de zomervakantie, de PVV, wil daarin aandringen op extra maatregelen op het strand. Bijvoorbeeld het invoeren van preventief fouilleren, integrale handhavingsacties waarbij voertuigen worden gecontroleerd en het invoeren van een samenscholingsverbod. Volgens fractievoorzitter Sebastian Kruis zijn dat allemaal 'redelijke en haalbare' voorstellen.

'Parate peloton ingezet'

Verder hoopt hij ook dat het parate peloton van de politie op Scheveningen kan worden ingezet. 'Ik heb daar afgelopen periode alles en iedereen gezien, behalve dat peloton. Misschien was dat wel elders in de stad bezig, maar het zou nu hier moeten worden ingezet', zegt hij.

Kruis hoopt dat met de maatregelen de rust enigszins terugkeert aan de kust. 'Er komen enorme massa’s mensen naar vooral Scheveningen. Het strand zelf kan dat misschien wel aan, maar het gebied er omheen niet. Daar moeten we snel een oplossing voor vinden.'

Speciaal team

Andere initiatiefnemers voor het debat zijn Hart voor Den Haag en de Partij voor de Toekomst. De eerste partij pleit voor de oprichting van een speciaal team dat de rust aan de kust moet bewaren, een strandpolitie, desnoods ondersteund via de inzet van de Koninklijke Marechaussee of militairen. 'Ook dit jaar regeert al maandenlang tuig: illegale straatraces, lachgas, dealers, wildkamperen, intimidatie, geweld tegen verkeersregelaars en ga zo maar door. Het is hoog tijd om bewoners en toeristen te beschermen. Voor de kwaliteitstoerist wacht de rode loper, voor het tuig de wapenstok. Zo herstel je de openbare orde en blijft Scheveningen aantrekkelijk. Het veiligheidsgevoel bij bewoners is compleet verdwenen en dat moet zo snel mogelijk worden hersteld', aldus raadslid René Oudshoorn.

De grootste partij in de raad verwijt de gemeente een 'lakse houding'. Oudshoorn: 'Het is duidelijk dat mensen deze kant op zouden komen en desondanks is de gemeente steeds tien stappen te laat. Waarom heeft iedereen zitten toekijken tot op het moment dat Scheveningen totaal werd overspoeld alvorens wegen af te sluiten?'

Zwaar middel

De Partij voor de Toekomst erkent dat een extra debat in de vakantie een zwaar middel is, maar noodzakelijk. Fractieleider Frans Hoynck van Papendrecht zegt dat locoburgemeester Hilbert Bredemeijer afgelopen dagen 'steken heeft laten vallen' en dat daaraan een einde moet komen.

De fractievoorzitter: 'De urgentie ontbrak om alles op alles te zetten om nieuwe chaos te voorkomen. Een brevet van onvermogen. De zomer duurt nog lang. We willen garanties dat het niet opnieuw uit de hand loopt.'

Geweld

Burgemeester Van Zanen onderbrak dinsdag zijn vakantie vanwege de situatie aan de kust. Daar is het al sinds vorige week heel druk. Er was sprake van geweld tegen verkeersregelaars handhavers. De gemeente zag ook 'grenzeloos gedrag' op de stranden en in het verkeer. Bovendien werd maandagavond op de Pier iemand doodgestoken. 'Onacceptabel', aldus de burgemeester. 'Als gemeente zijn wij ontzettend geschrokken van het gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners. Maar ook het gebrek aan normen en waarden waarmee de bewoners van onze kustwijken de afgelopen dagen door bezoekers zijn geconfronteerd, is zorgelijk', liet hij dinsdag in een verklaring weten.

Volgens de gemeente in inmiddels de 'maximale capaciteit' ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden. Toch, zegt een woordvoerder namen de burgemeester woensdagmorgen dat wordt onderzocht of nog meer mogelijk is. 'Wij zijn een creatieve gemeente. Wij zijn hard en snel aan het studeren op mogelijke aanvullende maatregelen.'

