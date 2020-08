Gemeente controleert op slapen bij de kust: bekeuring en waarschuwingen

Volgens de zegsman worden het strand, de boulevard en de duinen met regelmaat aan het begin van de nacht en vroeg in de ochtend gecontroleerd op onveilige situaties zoals kampvuren, wildkamperen en feestjes. Na de drukte van afgelopen weekend, was het dinsdagavond en woensdagochtend rustig op het strand en in de duinen.

Op het strand werden in totaal vijf tenten aangetroffen. In twee daarvan was niemand aanwezig. Wel werd achter het The Hague Beach Stadium een familie gevonden die van plan was om daar te overnachten in een tent en camper bij het havenhoofd. Die mensen zijn weggestuurd.

Tenten en kampvuren

Woensdagochtend kon bij twee tenten door de handhavers niet worden aangetoond dat er was overnacht. De eigenaren vertelden dat ze net waren aangekomen. Hen is wel te verstaan gegeven dat overnachten niet is toegestaan. Boswachters van de gemeente troffen verder in de duinen ook nog wel enkele tenten aan. Maar die waren of leeg of er kon ook niet worden aangetoond er in was overnacht.

De handhavers van de gemeente zagen bovendien nog twee kampvuren. Bij het Zuiderstrand ging het om een groep van tien minderjarigen die met pallets een vuur aan het maken waren. Nadat het was gedoofd en de handhavers hun gegevens hadden genoteerd, zijn deze jongeren weggestuurd. Ook het andere vuur is gedoofd.

Controles op strand en in duinen

De komende periode blijven de boswachters en handhavers regelmatig controleren op het strand en in de duinen, waarschuwt de woordvoerder.

Vooral afgelopen weekeinde verschenen op sociale media veel foto’s en filmpjes van mensen die duidelijk maakten dat er op en rond het strand veel tentjes waren. De politie verklaarde zondag dat er was opgetreden en bekeuringen waren uitgedeeld.