Spiritus op de bbq? 'Nooit doen, dat zorgt voor levensgevaarlijke steekvlammen'

We zitten midden in een hittegolf, dat betekent wegzweten. Maar ook lekker lang buiten zitten en barbecue├źn. Helaas gaat het ook wel eens mis. Er ontstaat brand of mensen lopen verwondingen op. In onze regio komt dat zo'n twaalf keer per jaar voor. Om nieuwe incidenten te voorkomen geeft brandweerman Cees Knoester ons een paar tips.

1. Gebruik nooit een vloeistof zoals spiritus of alcohol

Knoester kan het niet vaak genoeg benadrukken. 'Gewoon niet doen!' Hij legt uit dat veel mensen dicht bij de bbq staan terwijl ze de vloeistof op de hete kooltjes gooien. 'Je krijgt dan levensgevaarlijk steekvlammen die gelijk in het gezicht of op het lijf slaan. De vlam kan zelfs in de fles slaan waardoor die ontploft.'

2. Zet de bbq altijd buiten

Het lijkt logisch, maar soms komt men in de verleiding onder een tent te gaan staan of in een schuur. Bijvoorbeeld als het plots gaat regenen. Maar ook hierover is Knoester stellig. 'Ga nooit binnen staan.' Reden is dat hij wel heeft meegemaakt dat zo'n bbq in de fik vliegt en dat de vlammen overslaan naar spullen in de omgeving, bijvoorbeeld in een schuur.

3. Houd de omgeving in de gaten

Die lijkt met de vorige tip samen te hangen, maar hiermee bedoelt Knoester toch iets anders. 'Ik denk hierbij aan kinderen en huisdieren die onverwachts bij de bbq in de buurt komen. Laat ze er niet omheen rennen.' Daarnaast wijst hij op het belang van een stabiele ondergrond, zodat de bbq stevig staat en niet omvalt.

4. Gebruik beschermingsmiddelen

Daarbij wijst de brandweerman op het dragen van niet-ontvlambare kleding. En gebruik handschoenen. Knoester: 'De metalen van de bbq kunnen heet worden en stralen veel warmte af. Dat kan ook brandwonden opleveren. Dus bescherm je handen.'

5. Als het toch misgaat

Stel dat iemand toch brandwonden oploopt, wat moet je dan doen? 'Raadzaam is direct te koelen met water', zegt Knoester. 'Zet de persoon desnoods onder de douche en zorg dat hij daar blijft tot hulp aanwezig is.'