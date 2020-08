Albert Heijn-overvaller met vendettamasker krijgt drie jaar cel

De rechtbank heeft Hagenaar Ahmet Y. (21) veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, vanwege een overval op de Albert Heijn aan de Steijnlaan in Den Haag. De man kwam op 15 februari van dit jaar tegen sluitingstijd met een pistool op de servicebalie af. Hij droeg een masker met een grote snor erop en schreeuwde tegen twee medewerkers dat hij geld nodig had.

De verdachte gaf twee weken geleden toe dat hij de overval heeft gepleegd, maar zei ook dat hij tot deze daad werd gedwongen. Iemand had een plan bedacht en diegene zou hem ook een zogeheten vendettamasker hebben gegeven. De rechtbank heeft geen boodschap aan dit verhaal. 'De twee medewerkers die hier het slachtoffer van zijn, zijn doodsbang geweest en hebben nog steeds last van deze gebeurtenis.'

De verdachte probeerde op 15 februari ook een juwelier aan de Schalk Burgerstraat in Den Haag te beroven, door met een hamer de winkelruit in te slaan. Omdat de juwelier hem betrapte, ging hij er vandoor. Een camera van een bistro in de straat had de Hagenaar vastgelegd, nog voordat hij het masker opzette. Zo kon Ahmet Y. twee dagen later worden aangehouden.

Beperke geestelijke capaciteiten

De advocaat van de verdachte wees twee weken geleden tijdens de zitting op de beperkte geestelijke capaciteiten van zijn cliënt. Volgens hem zou de 21-jarige man een ontwikkeling hebben van een kind van tussen de acht en twaalf jaar. Daarom zou hij moeten vallen onder het jeugdstrafrecht en een milde straf moeten krijgen. De advocaat wilde dat de verdachte na een voorarrest van ruim een half jaar weer op vrije voeten zou komen.

De rechtbank vindt dat de overvaller, vanwege een eerdere veroordeling, had kunnen weten dat hij weer zwaar de fout in ging. Daarom wordt hij gewoon gestraft als een volwassene en krijgt hij een celstraf van drie jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van vijf jaar, geheel onvoorwaardelijk, geëist.