Spitssnuitdolfijn gespot voor Wassenaarse kust: 'Bijzondere waarneming'

Voor de kust van Wassenaar is woensdagochtend een spitssnuitdolfijn gezien. Volgens SOS Dolfijn gaat het om een bijzondere waarneming voor de kust van Nederland, omdat deze tandwalvisachtigen normaal in diepere zeeën leven. Het gaat dan ook om een zogenoemde dwaalgast.

De waarnemers zagen het dier kort na 8.00 uur op zo’n 700 meter afstand van de kust. Het dier sprong ongeveer tien keer uit het water waarna het in zuidwestelijke richting uit beeld verdween. Of het dier nu nog voor de Nederlandse kust zwemt is onbekend. Het team van SOS Dolfijn zegt paraat te staan mocht het dier opnieuw worden waargenomen en in nood zijn.

Vorige week nog spoelde een spitssnuitdolfijn levend aan op de Belgische kust bij Nieuwpoort. Het dier werd naar open zee gebracht, maar werd een dag later dood aangetroffen op het strand. Ook aan de Nederlandse kust is het voorgekomen dat spitssnuitdolfijnen levend strandden. De laatste twee keer was in 2017, toen strandde er in augustus een spitssnuitdolfijn bij Serooskerke en in mei bij Egmond. De dieren overleden kort nadat ze aanspoelden.