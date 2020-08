Miljoenenpubliek voor Leidse zanger Mart met cover: 'Geen benul wat ik zing'

De Leidse volkszanger Mart Hoogkamer gaat viral op Facebook met zijn versie van het nummer 'Unchained Melody'. Hoogkamer zong het nummer van The Righteous Brothers met zijn knieën in het zand vanaf zijn vakantieadres in Spanje. Na het delen ging het al snel hard met de video, die inmiddels al 6,8 miljoen keer bekeken is. 'Het is echt niet normaal', zegt Hoogkamer woensdag vol ongeloof in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Het moment waarop de 22-jarige Leidenaar de cover zingt, wordt toevallig vastgelegd door zijn neef. 'Het ging heel spontaan. Ik was een paar dagen met hem op vakantie. En wat doe je dan? Zuipen! We hadden wat drankjes gedronken, en ik begon een beetje te zingen. En opeens kreeg ik een applaus van wat Spanjaarden en Nederlanders. Ik dacht: wat is dit nou. Mijn neefje had het gefilmd, dus ik stuurde het op naar mijn manager.'

Bekijk hieronder hoe Hoogkamer 'Unchained Melody' zingt.

De manager van Hoogkamer twijfelt geen moment als hij de cover hoort, en besluit het filmpje op Facebook te plaatsen. Binnen no-time lopen de cijfers op. 'Ik heb berichten gehad uit Polen, Canada, Zweden, Griekenland, Amerika. noem het allemaal maar op. Maar ik stuur al die berichten door naar mijn manager, want ik kan geen Engels, hahaha.'

'Heb geen benul wat ik zing'

Ondanks dat Hoogkamer geen woord Engels verstaat, komt 'Uncahined Melody' er wel bijzonder makkelijk uit. 'Ik heb geen benul wat ik zing joh. Maar dit nummer is er bij mij met de paplepel ingegoten. En we dachten: joh dit is wel een leuk filmpje. maar dit hadden we natuurlijk nooit verwacht.'

Hoogkamer timmert al jaren aan de weg met Nederlandstalige muziek en deed in 2016 mee aan het televisieprogramma Holland's Got Talent. Voor de volkszanger is dit wel een droom die uitkomt. Of er nu ook (internationale) zangers met hem willen samenwerken?

Volle inbox

'Er komen zoveel berichten binnen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nog geen tijd voor heb gehad om dat allemaal te lezen. Maar ik kan wel verzekeren dat Nederlandstalige muziek altijd in mijn hart zal blijven zitten', sluit hij af.