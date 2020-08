Getuigen over onrust Schilderswijk: 'Ik zei al tegen mijn vrouw: dit loopt uit de hand'

'In het begin was het nog een beetje speels', vertelt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. 'Er werden brandkranen opengezet en mensen werden met dat water nat gemaakt terwijl de daders riepen: douchen, douchen! Maar al snel werd de sfeer grimmig en werd er met vuurwerk gegooid. Er ontstonden gevaarlijke situaties voor voetgangers en het verkeer.'

Het opendraaien van de brandkranen gebeurde volgens hem door een groepje van twintig of dertig man. 'Maar allerlei mensen werden daardoor aangetrokken, jongeren die dit allemaal wel spannend vonden. Misschien ook uit andere buurten.' Volgens ooggetuigen zouden er uiteindelijk 100 tot 150 jongeren bij de ongeregeldheden betrokken zijn.

Verbazing

In de loop van de avond en nacht liep de situatie steeds verder uit de hand. 'Ik was verbaasd dat het zo lang duurde voordat de politie er was', vertelt de buurtbewoner. Twee uur later pas! Het gedoe begon rond 21.00 uur en de ME was er rond 23.00 uur.'

De hulpdiensten werden vervolgens bekogeld met eieren, stenen en vuurwerk. Volgens een politiewoordvoerder hebben meerdere agenten last van oorsuizen, omdat het zware vuurwerk vlak naast hen ontplofte.

Verveling

Pas diep in de nacht keerde de rust terug in de wijk. Grote vraag is waarom de onrust uitbrak. 'Het zal wel de hitte en de verveling zijn', vermoedt de buurtbewoner. 'De jongeren zoeken afleiding, ik denk dat dat het is. '

Ook persfotograaf Daan van den Ende heeft geen idee waar de agressie vandaan kwam. 'De aanleiding is onduidelijk. Ik snap dat ze verkoeling zochten, maar of dat reden is om te rellen en de wijk te gaan vernielen... Bizar waar dit ineens vandaan kwam.'

'Te grimmig'

Hij kreeg net zoals andere journalisten die op de rellen afkwamen eieren en stenen naar zich toe gegooid. 'Binnen vijf minuten vlogen de eerste ons al om de oren. Het was de jongeren er duidelijk alles aan gelegen om te voorkomen dat er beelden gemaakt zouden worden. De situatie was te grimmig om dichtbij te komen. Er liepen mensen met gezichtsbedekkende kleren rond. Daar willen we gewoon niet tussen lopen.'

De mening van de buurtbewoner dat de politie laat aanwezig was klopt volgens Van den Ende niet. 'Er was al een wagen, maar de politie moest vanwege de rellen opschalen en de ME moest opgeroepen worden. Het duurt simpelweg even voordat die er is.'

