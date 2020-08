Geen water uit de kraan in Duindorp door illegaal opendraaien brandkranen

In Duindorp zijn de afgelopen nacht vier brandkranen aan het Tesselseplein en de Meeuwenstraat opengedraaid. 'Bewoners van Duindorp krijgen misschien nog wel water uit de kraan, maar de druk is veel lager', legt een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf uit. Door het opendraaien van de brandkranen is een hydrofoorpomp uitgeslagen en is de waterdruk weggevallen. 'Dit is precies waar we de afgelopen dagen voor hebben gewaarschuwd', stelt de woordvoerder.

Het wegvallen van de waterdruk beperkt zich tot Duindorp omdat het waterleidingnet is opgedeeld in compartimenten. 'Duindorp is een aparte sector in onze waterlevering', legt de woordvoerder uit. 'Onze monteurs zijn nu hard aan het werk om de druk te herstellen',

Verkoeling zoeken onder de straal

Op meer plekken in Den Haag zijn in de afgelopen dagen brandkranen opengedraaid. Buurtbewoners willen zo verkoeling zoeken onder de straal. 'Dat is niet ludiek maar illegaal. Het zorgt voor veel overlast en is ook nog eens een risico voor de volksgezondheid en veiligheid in de buurt', zei Dunea woensdag over het 'brandkraanvandalisme'.

Dunea zegt nog tot zeker 12.00 uur nodig te hebben om het probleem met de waterdruk op te lossen. Het is onduidelijk hoeveel brandkranen er zijn opengedraaid.

Aanhoudingen

Afgelopen dinsdag werden zeker tien brandkranen in Den Haag opengedraaid. Dunea deed daarom aangifte. Twee Hagenaren van 17 jaar oud zijn door de politie aangehouden.