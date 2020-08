Waarschuwing voor zware onweersbuien met hagel en windstoten

De temperatuur is deze donderdag nog altijd zeer hoog. 'Voor de zevende opeenvolgende dag loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden, 32 graden om precies te zijn. Dat is niet niet eerder gebeurd in onze regio sinds het begin van de metingen in 1951', vertelt Mizee. 'Dit is dus een bijzondere dag.'

Daarbij wordt de lucht steeds vochtiger. 'Een storing- een lagedrukgebied boven Frankrijk dat door de warmte ontstaan is - komt langzamerhand deze kant op. Dat merken we met wat wolkenvelden. Er zijn deze dag zonnige perioden, maar later op de dag wordt de kans op regen- en onweersbuien steeds groter. Je kunt je voorstellen dat dit - met zoveel vocht in de atmosfeer - echte plensbuien zullen zijn.'

'Hitte komt volgende week niet meer terug'

Ondanks de onweersbuien blijft het in de nacht van donderdag op vrijdag warm, met minima rond 20 graden. 'In de steden zelfs nog wat warmer.' Vrijdag verwacht de weerman van Omroep West een soortgelijke dag, met geregeld zon en ook dan een aantal regen- en onweersbuien. 'Die kunnen ook dan weer zwaar zijn. Dan wordt het 27 graden, met later op de dag langs de kust wat meer wind uit het noorden. Daarmee komt een eind aan de serie tropische dagen met 30 graden of meer.'

Zaterdag en zondag komt de temperatuur uit op 28 graden. 'Ook dan zijn er regen- en onweersbuien. Maar de enorme hitte waarmee we nu nog te maken hebben, komt volgende week niet meer terug. We gaan langzaam terug naar een temperatuur van 25, 24 en 23 graden. Maar de warmte is daarmee nog niet uit de huizen, dat gaat heel erg langzaam.'