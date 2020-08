Twee Amsterdammers verdacht van dodelijke steekpartij Scheveningse Pier

Het is maandagavond 10 augustus als op het bovendek van De Pier een gevecht uitbreekt. Een getuige is aan het werk in de viswinkel recht tegenover De Pier, het terras zit vol, als zijn collega hem wijst op een man met een mes, 'een flink ding'. Hij denkt wel 20 of 30 centimeter. De man komt vanaf de trappen de boulevard opgelopen. De 19-jarige Rotterdammer wordt boven neergestoken. De getuige en zijn collega zien hoe het slachtoffer voor de ingang van De Pier in elkaar zakt, en de man met het mes op de vlucht slaat.

De aanleiding van de steekpartij is waarschijnlijk het resultaat van een ruzie tussen twee rivaliserende drillgroepen. De groep 24 rondom Blacka uit Rotterdam en 73 De Pijp uit Amsterdam. Bij de steekpartij kwam Cennethson 'Chuchu' Janga om het leven. Zijn zusje plaats een emotionele reactie op Facebook.

De steekpartij is het heftigste incident in een reeks in de badplaats. Zo werd afgelopen weekend een verkeersregelaar mishandeld en klagen bewoners over groepen jongeren die straatracen en lachgas gebruiken. Begin juli werd door Scheveningse vrouwen nog geprotesteerd tegen straatintimidatie.

