Van Zanen na rumoerige nacht Haagse Schilderswijk: 'Onze rust bewaren en verstand gebruiken'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen vermoedt dat een deel van de relschoppers afgelopen nacht buiten de Schilderswijk vandaan komt. 'De eerste indruk is dat er een kern uit de Schilderswijk komt, maar dat het merendeel elders uit de stad of daarbuiten komt op scooters. Ze zijn blijkbaar op rellen uit.'

Van Zanen trof bij zijn bezoek aan de Schilderswijk naar eigen zeggen huilende bewoners aan. 'Bewoners en ondernemers die verbijsterd zijn over wat er vannacht en gisterenavond is gebeurd. Dat zijn mensen die best wat gewend zijn, want het zijn mensen die al jaren hier wonen of een zaak hebben. Het gooien van stenen en spullen van mensen dat kan gewoon niet. Dat is geen geintje, dat is eigenlijk gewoon een schandaal.'

'Schilderswijk en Scheveningen staan los van elkaar'

Volgens de burgemeester staan de gebeurtenissen in de Schilderswijk los van incidenten op Scheveningen. Daar werd afgelopen maandag een 19-jarige man doodgestoken. Ook was er de afgelopen tijd sprake van geweld tegen verkeersregelaars en handhavers.

Met behulp van bewoners, ondernemers, hulpdiensten en deskundigen hoopt Van Zanen het tij te keren in Den Haag. 'Ik ben ervan overtuigd dat het met een gemeenschappelijke inspanning gaat lukken. Misdaad moet worden bestreden. Die brandkranen, daar moeten we gewoon mee stoppen dat is geen geintje.'

