Soestdijkseplein in Den Haag vrijdagavond weer open

Huidige situatie Soestdijkseplein | Foto: Gemeente Den Haag

Op het Soestdijkseplein is de rotonde aangepakt, omdat die te druk en te onoverzichtelijk was. Ook voor fietsers en voetgangers was het te onveilig, daarom zijn er nu vrijliggende fietspaden, oversteekplaatsen en eenrichtingsverkeer. Voortaan hebben fietsers voorrang op het plein.

Naast het plein veiliger maken, is het ook groener gemaakt met achttien bomen en struiken in de middenbermen. De werkzaamheden zouden acht weken duren, maar de gemeente is twee weken eerder klaar.

Na de werkzaamheden komt het Soestdijkseplein er zo uit te zien | Foto: Gemeente Den Haag

Meldpunt Onveilig Verkeer

'Het Soestdijkseplein, aan het Zuiderpark, is een belangrijke schakel in het Haagse wegennet en een druk punt in de verbinding met de A4. De huidige situatie met een rotonde en kruispunt die als het ware aan elkaar zitten vastgeplakt, is vooral gevaarlijk voor fietsers en voetgangers', aldus de gemeente. 'Door deze aanpak sluit het plein straks aan op bestaande snelle fietsroutes.

Sinds 2012 werd er over het aanpakken van het Soestdijkseplein gepraat. Ook kwam het verkeerspunt naar voren in het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West. De werkzaamheden duren acht weken tot en met 28 augustus.