22 mensen maken dagelijks het strand schoon, ook 's nachts

Veel gemopper de afgelopen week over de puinhoop die op het Scheveningse strand door bezoekers na een tropische dag achter gelaten werd. En toch ligt het strand er 's ochtends weer maagdelijk schoon bij. Het zijn niet de kabouters die het strand schoonmaken, maar wie doen het dan wel? We zijn op stap geweest met de schoonmaakhelden van het Scheveningse strand.

Om met wat cijfers te beginnen: op een gewone zomerdag zijn er veertien mensen bezig om het strand van Scheveningen schoon te maken. Tijdens de afgelopen tropische dagen werden er 22 mensen op deze klus gezet.

Op het Scheveningse strand staan 300 afvalbakken, daar kunnen mensen 218.500 kubieke meter aan afval in gooien. En nog blijft er 's avonds ruim twintig kuub troep los liggen in het zand. En dan komt de beachcleaner in actie.

Elf kilometer zand

Ze beginnen laat in de avond en werken de hele nacht door om elf kilometer zand te filteren. Op het Noorderstrand rijden vier van die strandschoonmakers rond. Het zand en de troep wordt naar boven gebracht. 'De cleaner zeeft een deel van de sigarettenpeuken en alles wat groter is uit het zand', vertelt Cees Booster, de voorman van de schoonmaakploeg.

Winnie Kierindongo bestuurt met veel plezier de beachcleaner. 'Ik hou van het strand en langs de zee werken. Je komt gewoon tot rust. Je maakt zoveel mee met de mensen, ik vind het gewoon leuk.'

Telefoon gevonden?

'We worden soms aangehouden door mensen met de vraag of hun telefoon is gevonden', vult Booster aan. 'Maar als je telefoon of je pasje door de beachcleaner is gegaan, dan is hij onherkenbaar. '