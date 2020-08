Haagse VVD wil oud-raadslid Anne Mulder als opvolger van wethouder Boudewijn Revis

Oud-raadslid Anne Mulder, wordt door de Haagse VVD voorgedragen als nieuwe wethouder in Den Haag. Dat heeft die partij donderdagavond bekendgemaakt. Mulder zit nu nog voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij is woordvoerder Europese zaken en voorzitter van de vaste commissie voor Financiƫn. 'Ik ben zeer vereerd en kijk er naar uit om mij met passie in te gaan zetten voor deze mooie stad, net zoals toen ik raadslid was', aldus Mulder in een verklaring.

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf denkt in Mulder een goede opvolger te hebben gevonden voor Revis. 'Anne heeft ervaring met de Haagse VVD, met de politiek én is als inwoner van Scheveningen bekend met onze stad.' De afdelingsvoorzitter van de Haagse VVD, Petra Ginjaar, stelt dat ze in haar nopjes is met de keuze voor Mulder. 'Anne houdt van de stad, is ervaren in de raad en Tweede Kamer en iemand die zijn maatschappelijke belangstelling omzet in resultaten. Zoals hij zelf zegt: "politiek gaat om straatwijs zijn en je gezond verstand gebruiken". En dat is precies wat onze stad nodig heeft.'

Anne Mulder (Hoogeveen, 14 december 1969) was van 2002 tot 2010 raadslid in Den Haag. De laatste vier jaar was hij fractievoorzitter. Daarna stapte de liberaal over naar de landelijke politiek. Mulder maakte in februari van dit jaar bekend dat hij van plan was om na de volgende verkiezingen te stoppen als Kamerlid omdat hij dan tien jaar in het parlement zou hebben gezet. 'Ik denk dat het genoeg is', zei hij toen in het radioprogramma 1 op 1.

Srebrenica

Als dienstplichtig soldaat diende Mulder in Dutchbat III. Hij ging op vrijwillige basis naar Srebrenica. En zag daar hoe Bosnisch-Servische militairen de enclave innamen. Het leidde tot de moord op 8.000 mensen. Het tekende hem. 'Een dag na de val van Srebrenica kwamen Bosnisch-Servische officieren op het kamp. Ik had nooit verwacht dat er mensen vermoord zouden worden. Dat hoorde ik pas later. Je zag de angst bij mensen. Je rook gewoon de doodsangst. De stank. Alles', vertelde hij bijvoorbeeld in een interview met de NOS.

Zijn ervaringen daar deden hem ook mede besluiten de politiek in te gaan. 'De Nederlandse regering en Tweede Kamer zijn begin jaren 90 zo naïef geweest.' Als Kamerlid, vertelde hij, is hij daarom extra alert op de besluitvorming bij militaire missies.

Tijd

Aan het einde van zijn periode in de lokale politiek, schreef Mulder nog een boek met tips voor nieuwe raadsleden: 'Gekozen! En nu..?' Een van de dingen waarvoor hij waarschuwt is dat raadsleden vaak niet doorhebben hoeveel tijd de politiek in beslag neemt. 'Debatten in verkiezingstijd, wijkwandelingen om met steeds mondigere bewoners te praten, folderen en lezen, héél veel lezen.'

Een gemeenteraadslid moet wat Mulder betreft vooral weten wat hij wil met zijn stad of dorp. 'Als je die 'drive' mist, moet je er niet aan beginnen. Je moet je betrokken voelen, hart voor de stad hebben.' Hij raadt iedereen aan die van zijn stad of dorp houdt de raad in te gaan. 'Naast het vele werk, is het gewoon hartstikke leuk, je bent er zelf bij welke kant het opgaat. Bovendien krijg je af en toe leuke uitnodigingen.'

Als raadslid verzette hij zich onder meer tegen de uren durende debatten in het Haagse stadhuis. 'De duur van de vergadering (kwantiteit) is vaak omgekeerd evenredig met de kwaliteit. In de late uurtjes is iedereen toch wat minder scherp en bovendien worden de vergaderingen er voor het publiek niet aantrekkelijker op. Aspirant-raadsleden krabben zich voorts nog een keer achter de oren voordat zij zich in de lokale politiek begeven.'

Staatsbosbeheer

De Haagse VVD moest op zoek naar een nieuwe wethouder omdat Boudewijn Revis zijn functie neerlegt. Hij wordt per 1 oktober directeur terreinbeheer en ontwikkeling bij Staatsbosbeheer. Revis is nu nog verantwoordelijk voor financiën, stadsontwikkeling, en stadsdeel Scheveningen in zijn portefeuille.

De aankondiging van zijn vertrek begin juli kwam totaal onverwacht. Maar volgens Revis zelf zat er wel een logica achter. 'Er is een nieuwe coalitie, een vastgestelde begroting en de nieuwe burgemeester is aangetreden. Er is nu voldoende tijd om na te denken over mijn opvolging', verklaarde hij toen. 'Ik realiseer mij dat aan deze functie een beperkte tijdsduur gebonden is. Een jaar geleden, in de zomer van 2019, heb ik mezelf voorgenomen te gaan nadenken over mijn toekomst.' Dat denken leidde uiteindelijk tot het besluit een nieuwe baan te gaan zoeken.

Revis is op dit moment de langstzittende wethouder in Den Haag en is ook al lang actief in de lokale politiek. Zo was hij van oktober 2008 tot november 2012 met een korte onderbreking lid van de gemeenteraad. In juni 2010 werd hij gekozen tot fractievoorzitter. In november 2012 werd hij vervolgens geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Den Haag. De eerste periode deed hij financiën en stadsbeheer. Van 2014 tot 2018 had hij de portefeuilles binnenstad, stadsontwikkeling kerngebieden en buitenruimte.

Pittige klus

Als de beoogd opvolger van Revis dezelfde portefeuille krijgt, wacht hem een pittige klus. Zo verkeert de stad in financieel zwaar weer. De reserves zijn bijna op en door de coronacrisis geeft de gemeente onverwacht heel veel extra uit. Ook wordt na de zomer een rapport verwacht van de Haagse rekenkamer over de bouw van het cultuurpaleis Amare op het Spuiplein.

In het profiel dat de Haagse VVD had opgesteld voor een nieuwe wethouder stond dat de kandidaat een 'aantoonbare ervaring' moest hebben in het openbaar bestuur. Hij of zij zou ook de bestuurlijke als de politieke aspecten van het vak onder de knie moeten hebben, evenals ervaring op het gebied van financiën, ruimtelijke, stadsontwikkeling, veiligheid en openbare orde. Verder moest hij of zijn een scherp analytisch vermogen, charisma en uitstraling hebben.

Instemmen

Uiteindelijk solliciteerden veertien mensen. Naar verluid mochten afgelopen dagen vijf ook daadwerkelijk op gesprek komen. De Haagse gemeenteraad moet nog wel instemmen met de benoeming van Mulder tot wethouder in Den Haag. Dat gebeurt naar verwachting in de raadsvergadering van 17 september. Dan neemt Revis ook officieel afscheid. Mulder woont met zijn vrouw en dochter op Scheveningen.