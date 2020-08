Weer onrustige avond in de Schilderswijk, ME grijpt in

Het is donderdagavond wederom onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Volgens een politiewoordvoerder werd de stemming vanaf 23.00 uur grimmiger. Woensdagavond- en nacht was het ook al onrustig in de Haagse wijk, toen een groep jongeren voor veel overlast zorgde.

Enkele honderden mensen verzamelden zich donderdagavond op de Hoefkade. 'Er werden met stenen, eieren en zwaar vuurwerk gegooid. Ook naar onze collega's', aldus de politiewoordvoerder. 'We zijn met meerdere eenheden ter plaatse en proberen de rust zo snel mogelijk weder te laten keren.'

Volgens Omroep West-verslaggever Sander Knura kwam de Mobiele Eenheid (ME) in actie nadat er op de kruising van de Hoefkade met de Vaillantlaan een hoop afval in de brand werd gestoken. 'De ME is uitgestapt om de straten schoon te vegen. De jongeren vluchtten meteen de wijk in. Het lijkt erop dat het kat-en-muisspel is begonnen.'

Tweede avond

Het is de tweede avond op rij dat het onrustig is in de Haagse wijk. Woensdagavond zette een grote groep jongeren brandkranen open. Ook gooiden ze stenen en vuurwerk naar agenten en vernielden ze spullen. Vier mensen werden opgepakt.

