Indisch monument in Den Haag beklad, dag voor Nationale Herdenking

Het Indisch Monument in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag beklad. De actie is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie) noemt. Op het monument staat onder meer 'kami belum lupa' dat 'wij zijn het niet vergeten' betekent en '17/08/45'. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.

De alliantie wil 'gerechtigheid halen voor de wandaden gepleegd tijdens de illegale Nederlandse bezetting van Indonesië'. Na de onafhankelijkheid hebben Indische mensen hun koloniaal verheerlijkende verhalen meegenomen naar Nederland'.

Zaterdag vindt bij het monument in de Scheveningse Bosjes bij Madurodam de nationale herdenking plaats. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter. Slechts een beperkt aantal genodigden zal aanwezig zijn.

'Fuck VOC'

De actiegroep Aliansi Merah Putih heeft in juni ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de de tekst 'Fuck VOC'. Van Oldenbarnevelt was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

Na de bekladding van het monument voor Van Oldenbarnevelt, in juni, kreeg de Federatie Indische Nederlanders (FIN) signalen dat ook het Indisch Monument mogelijk vernield of beklad zou worden. 'Een van die signalen was een melding dat er nog 268 monumenten zouden volgen', aldus een FIN-woordvoerder. Hij noemt de bekladding van het Indisch Monument walgelijk.

Geschokt

'We zijn geschokt maar niet verrast. We hadden de politie en de gemeente Den Haag gevraagd om extra beveiliging. Nu het toch tot deze bekladding is gekomen vragen we ze opnieuw om na te denken over permanente bewaking. Je moet er niet aan denken dat het monument vandaag of vannacht opnieuw doelwit is, zo kort voor de herdenkingsplechtigheid zaterdag.'

De bekladding komt vlak voor de nationale herdenking bij het monument. Zaterdag komt de koning en een beperkt aantal genodigden naar De Scheveningse Bosjes bij Madurodam. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter.

Herdenking niet in gevaar

Vanwege het besloten karakter is het terrein nu afgezet. De organisatie ziet de herdenking niet in gevaar komen. 'Ik ben alleen wel bezorgd om de mensen die nu zo geraakt zijn door deze bekladding', zegt woordvoerder John Sijmonsbergen van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 tegen Omroep West.

'Je houdt geen rekening met dit soort acties', zegt Sijmonsbergen. 'Ons statement is dat wij tijdens de nationale herdenking morgen alle slachtoffers herdenken van de oorlog tegen Japan. Zowel in Nederland als in Indonesië. Het bekladden van het Indisch Monument is respectloos naar al deze slachtoffers en bijzonder pijnlijk voor alle nabestaanden en betrokkenen in zowel Nederland als daarbuiten.'

Schoonmaken en opbouwen

'Er stromen nu berichten binnen op Twitter en Facebook van mensen die echt geschokt zijn. Maar we gaan gewoon herdenken morgen. Er wordt nu schoongemaakt, alle voorbereidingen zijn klaar en we zijn aan het opbouwen. Dus dat gaat allemaal lukken.'