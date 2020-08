Bakker vraagt klanten om extra euro voor Beiroet: '90 procent doet mee'

'Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er in Beiroet is gebeurd. Ik hoorde dat de graansilo's zijn vernietigd. Graan en brood staan dicht bij elkaar, dus toen we hoorden van de actie 'Bakkers voor Beiroet' besloten we mee te doen.' En zo worden de klanten van Mariska van Ginhoven van bakkerij Van Kempen deze vrijdag en zaterdag gevraagd om een euro extra te betalen bovenop hun aankopen. De opbrengst gaat naar giro 555, dat geld inzamelt voor noodhulp.

Vrijdag wordt een landelijke actiedag voor hulp aan Beiroet georganiseerd. In de haven van de Libanese hoofdstad ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen zeker 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.

'Het is een sympathieke actie', zegt Van Ginhoven, die samen met haar broer eigenaresse is van vier bakkerszaken in Alphen aan den Rijn, Leiden en Koudekerk aan den Rijn. 'We vragen de klanten om een euro extra af te rekenen. De reacties zijn positief. In de winkel waar ik nu sta - De Ridderhof in Alphen - doet zo'n negentig procent mee. Hoeveel geld er in totaal al is opgehaald, weet van Ginhoven nog niet. 'We doen dit zaterdag ook, dan is het het drukst. We hopen op een mooie opbrengst. En het totale bedrag ronden wij naar boven af.' Ook andere bakkers in Nederland doen mee aan de actie.

Al ruim 5 miljoen opgehaald

De nationale actiedag voor hulp aan Beiroet is vrijdagochtend even na 7.00 uur begonnen met ruim 5 miljoen euro als startbedrag. De Giro555-collectebus rijdt door Nederland met BN'ers aan boord om aandacht te vragen voor de nzamelingsactie en geld op te halen. Vanwege de coronacrisis is het niet zo dat mensen, zoals bij eerdere vergelijkbare acties, met spaarvarkens naar een actiecentrum kunnen komen.

In Studio 47 in Hilversum is een actiecentrum ingericht. Onder de vele BN'ers die zich inzetten voor de inzamelingsactie zijn Natasja Froger, Johnny de Mol en Giel Beelen. Tot middernacht kan de actiedag rechtstreeks worden gevolgd. Het evenement wordt gesteund door NPO, RTL, Talpa Network en Facebook.

LEES OOK: Hulpverleners voldaan teruggekeerd na reddingsmissie in Beiroet: 'Mensen hoop geboden'