Acht jaar cel en tbs voor Waroen C. na wurgen 80-jarige Wim van der Ham

De 30-jarige Waroen C. moet acht jaar de cel in voor het wurgen van de 80-jarige Wim van der Ham. Dat gebeurde op 20 oktober 2018 aan de Gaslaan in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder vijf jaar cel en tbs tegen Waroen C.

Een uit de hand gelopen gesprek over vermeend misbruik ligt aan de basis van de fatale ruzie tussen Waroen C. en Wim van der Ham. De verdachte zegt dat hij zich moest verdedigen, justitie vindt dat C. de bejaarde man heeft vermoord. 'Het misbruik in het verleden rechtvaardigt niet wat de verdachte de heer Van der Ham heeft aangedaan', volgens de officier van justitie. Ook de rechtbank vindt het verhaal van C. niet aannemelijk. Zo is er geen forensisch bewijsmateriaal en zo zouden de verklaringen van de verdachten niet altijd hetzelfde zijn.

Het misbruik door Van der Ham zou begonnen zijn in 2001 in Suriname, C. was toen 10 of 11 jaar oud. Van der Ham was een vriend van de vader van C. Volgens de verdachte provoceerde hij hem tot zijn dood met obscene bewegingen en gebaren als hij hem tegenkwam op straat.

Verhaal halen met dodelijke afloop

De politie had Van der Ham al eerder aangesproken over het lastigvallen. In een gesprek met een agent in 2003 zou Van der Ham gezegd hebben 'dat hij de drang voelde tot lichamelijk contact'. Wim van der Ham werd eerder veroordeeld voor een zedenzaak, maar was nooit verdacht van misbruik van Waroen C.

Op 20 oktober 2018 besluit de verdachte verhaal te gaan halen bij het slachtoffer, in zijn huis aan de Gaslaan in Den Haag. Eenmaal binnen loopt het al snel uit de hand, volgens C.: 'Van der Ham draaide de deur op slot, en stak de sleutel in zijn zak. Hij trok me naar zich toe en greep me bij mijn kruis. Ik raakte in een shock waarna ik hem van me af heb geduwd en weggeslagen. Toen keek hij heel agressief naar mij.' De twee kwamen in een worsteling terecht die voor Van der Halm fataal werd.