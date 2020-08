Gevangene stichtte brand in cel omdat bewaarders zijn tv hadden weggehaald

De Roemeense gedetineerde die in januari zijn cel in brand stak in de PI in Scheveningen moet veertien maanden langer de gevangenis in. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie was er levensgevaar voor andere gedetineerden en gevangenispersoneel.

De 28-jarige Roemeen stak op 13 januari met behulp van toiletpapier en een aansteker zijn cel in brand. De vlammen reikten tot het plafond van de cel en er was veel rook. Volgens de rechter had de gedetineerde een groot risico genomen. 'De politie had niet verwacht dat u er nog levend uit zou komen', zei de rechter vrijdag tijdens de strafzitting tegen de verdachte.

De Roemeen vertelde dat hij boos was geworden omdat bewaarders zijn televisie hadden weggehaald uit zijn cel. Dat deden ze omdat de man al opstandig was, en zijn cel 'aan het verbouwen was'.

Volledig geruïneerd

De officier van justitie meende dat de rookontwikkeling fataal had kunnen aflopen voor de gedetineerden in de andere cellen en ook voor het gevangenispersoneel. 'Dit was een levensgevaarlijk delict. Ik vraag me af of mijnheer zich dat wel realiseert.' De cel van de Roemeen was door de vlammen 'volledig geruïneerd', aldus de aanklager.

De Roemeen was verslaafd aan heroïne en crack. 'Ik ben naar Nederland gekomen omdat drugs hier legaal zijn', vertelde hij de rechtbank. Na een maand in Nederland, belandde hij al in de cel vanwege de diefstal van een telefoon. De verzwakte man heeft aids en kanker. 'Het is beter dat hij na zijn detentie terug naar Roemenië gaat', zei de officier van justitie. Daar kan hij geholpen worden door zijn familie.

Geen groot risico

De advocaat van de Roemeen betoogde dat het wel meevalt met de brandschade in de cel van de Roemeen. Ook zou er geen groot risico zijn geweest voor medegedetineerden en PI-personeel.

De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak.

