Indisch Monument beveiligd en bewaakt, gemeente doet aangifte na bekladding

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) kreeg al in juni signalen dat het Indisch Monument mogelijk vernield of beklad zou worden. In de nacht van donderdag op vrijdag is dit ook gebeurd. Op het monument staat onder meer 'kami belum lupa' dat 'wij zijn het niet vergeten' betekent en '17/08/45'. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit.

De alliantie wil 'gerechtigheid halen voor de wandaden gepleegd tijdens de illegale Nederlandse bezetting van Indonesië'. Na de onafhankelijkheid hebben Indische mensen hun koloniaal verheerlijkende verhalen meegenomen naar Nederland'.

'Dat is respectloos'

Het monument is eigendom van de gemeente Den Haag. Die liet vrijdagmiddag weten dat er aangifte is gedaan. 'Het Indisch Monument is afgelopen nacht beklad en deels vernield. Dat is respectloos', zo laat de gemeente in een verklaring weten. De gemeente is direct met de schoonmaak van het monument begonnen. 'Die zullen voor de herdenking van morgen (15 augustus) zijn voltooid. Met elkaar zorgen we ervoor dat de herdenking zijn waardigheid niet verliest.'

Om er voor te zorgen dat het monument niet opnieuw beklad wordt heeft de gemeente extra maatregelen genomen. 'De afgelopen nachten was er extra rijdend toezicht. In overleg met de politie en de stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 hebben wij met het oog op de herdenking besloten het Indisch Monument van bewaking en beveiliging voorzien.'

Koning Willem-Alexander

De herdenking is vanwege het coronavirus niet openbaar, er zullen maar enkele genodigden bij zijn. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers).

