Overstap naar Sparta was 'lastige' keuze, maar Beugelsdijk 'helpt' ADO

'Het is geen makkelijke keuze geweest', vertelt Beugelsdijk, die bij ADO nog een contract voor een jaar had. 'Maar als je weet dat het een lastig jaar voor je gaat worden, en dat je onder de duurdere jongens valt. Ja, als ik dan de kans krijg om de club op het financiële gebied te helpen, dan is die keuze ook wel snel gemaakt. Ze kunnen nu andere goede spelers halen.'

Beugelsdijk heeft bij Sparta een tweejarig contract getekend, en dus heeft hij zelf ook weer een jaartje extra 'zekerheid'. 'Ik had ook bij ADO kunnen blijven zitten, en dan ben ik volgend jaar de pineut, als ik uit mijn contract loop.' Het vinden van een club in deze coronatijd, is niet eenvoudig. Het contract van Dion Malone bij ADO liep eind maart af, en hij is op dit moment nog clubloos.

Spannend

Vrijdag trainde Beugelsdijk voor het eerst mee met Sparta, waar hij in trainer Henk Fraser een oude bekende tegen kwam. 'Ik heb hem hoog zittenen mag zijn speelwijze. De manier waarop hij werkt vind ik persoonlijk heel gaaf. Ik heb dit zeker wel meegewogen in mijn keuze.' Toch was het vrijdagochtend wel even spannend toen hij de groep voor het eerst zag. 'Maar gelukkig kreeg ik al snel een goed gevoel', zegt hij.

